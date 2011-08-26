О нас

Barbie

Barbie

,

Kenny

Альбом  ·  2011

Всё будет хорошо

#Русский рок#Рок

1 лайк

Barbie

Артист

Barbie

Релиз Всё будет хорошо

#

Название

Альбом

1

Трек Рисовать

Рисовать

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

3:33

2

Трек Радуга

Радуга

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

3:28

3

Трек Всё будет хорошо (Акустика)

Всё будет хорошо (Акустика)

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

3:44

4

Трек Две жвачки

Две жвачки

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

2:40

5

Трек Виноград

Виноград

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

2:52

6

Трек Все будет хорошо

Все будет хорошо

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

3:02

7

Трек Пираты

Пираты

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

2:59

8

Трек Ничего

Ничего

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

3:36

9

Трек Зашибись

Зашибись

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

2:11

10

Трек Просто так вышло

Просто так вышло

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

2:58

11

Трек Водосточных труб

Водосточных труб

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

3:15

12

Трек Барбикены

Барбикены

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

2:56

13

Трек Бабочки

Бабочки

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

3:14

14

Трек Болезнь

Болезнь

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

2:36

15

Трек Окна

Окна

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

3:53

16

Трек Самолеты

Самолеты

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

4:00

17

Трек Снег

Снег

Barbie

,

Kenny

Всё будет хорошо

3:48

Информация о правообладателе: Barbie&Kenny
