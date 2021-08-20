О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pópas Dog

Pópas Dog

Альбом  ·  2021

Dog G

Контент 18+

Pópas Dog

Артист

Pópas Dog

Релиз Dog G

#

Название

Альбом

1

Трек Lista de Exterminio

Lista de Exterminio

Pópas Dog

Dog G

2:54

2

Трек Brekado pro Sistema

Brekado pro Sistema

Pópas Dog

Dog G

3:17

3

Трек Pra Ser um Bom Malandro

Pra Ser um Bom Malandro

Pópas Dog

,

PEDROX ATITUDE SUPEITA

Dog G

3:09

4

Трек Junção da Pezada

Junção da Pezada

Pópas Dog

,

Cemporcento

Dog G

3:12

5

Трек Delator Não Se Cria

Delator Não Se Cria

Pópas Dog

,

Gilsão Maloka

Dog G

3:46

6

Трек Falsa União

Falsa União

Pópas Dog

,

Nego Moura

Dog G

3:22

7

Трек Se Ramelar Vai Ser Cobrado

Se Ramelar Vai Ser Cobrado

Pópas Dog

,

legitima defesa

Dog G

4:07

8

Трек O Rap É Cabo de Guerra

O Rap É Cabo de Guerra

Pópas Dog

Dog G

3:34

9

Трек Não Ta Tranquilo Não Tá Favoravél

Não Ta Tranquilo Não Tá Favoravél

Pópas Dog

,

Tempo Fechado

Dog G

3:51

10

Трек Se a Carapuça Ti Servir

Se a Carapuça Ti Servir

Pópas Dog

Dog G

2:47

11

Трек Caneta de uma Tonelada

Caneta de uma Tonelada

Pópas Dog

,

duck zero

Dog G

3:35

12

Трек Sem Fé Não Se Caminha

Sem Fé Não Se Caminha

Pópas Dog

,

Big Master

,

jeffc og

,

Rodolfo Queiroz

Dog G

5:28

13

Трек Nem Vem

Nem Vem

Pópas Dog

,

the cash

Dog G

4:08

14

Трек Nois É o Revide

Nois É o Revide

Pópas Dog

,

face da locura

Dog G

4:44

15

Трек Tem Que Vencer

Tem Que Vencer

Pópas Dog

,

Rodolfo Queiroz

Dog G

3:54

16

Трек O Crime Não Compensa

O Crime Não Compensa

Pópas Dog

,

Fla Neves

,

Conexão Periférica

Dog G

4:44

17

Трек Os Gangstas Atuais

Os Gangstas Atuais

Pópas Dog

,

T.o.g ATITUDE SUSPEITA

Dog G

3:40

18

Трек Atividade

Atividade

Pópas Dog

,

EMY rap fissão nuclear

Dog G

4:44

19

Трек Sem Abortar a Missão

Sem Abortar a Missão

Pópas Dog

,

Phantom

Dog G

3:15

20

Трек O.G.B Original Gangsta Brasilandia

O.G.B Original Gangsta Brasilandia

Pópas Dog

,

dj ERREOW

Dog G

3:54

21

Трек Mais um Amanhecer

Mais um Amanhecer

Pópas Dog

,

Rodolfo Queiroz

Dog G

4:30

Информация о правообладателе: Lnigazzbeats
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Fome de Rap
Fome de Rap2024 · Сингл · Lc Mago dos Beats
Релиз Eu e Deus
Eu e Deus2023 · Сингл · Rodrigo Lopes
Релиз Nas Ruas Não Se Brinca
Nas Ruas Não Se Brinca2023 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Sempre na Responsa
Sempre na Responsa2023 · Сингл · Rodolfo Queiroz
Релиз Old School
Old School2023 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Bora pro Rolê
Bora pro Rolê2023 · Сингл · Gilsão Maloka
Релиз Fases
Fases2023 · Сингл · Bruno Ciriaco
Релиз Passado
Passado2023 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Honra
Honra2023 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Anonimato
Anonimato2023 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Quanto Vale
Quanto Vale2023 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Das Antigas
Das Antigas2023 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Quem Não Soma Sai da Reta
Quem Não Soma Sai da Reta2023 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Malandragem de Verdade É Viver
Malandragem de Verdade É Viver2023 · Сингл · Pópas Dog
Релиз A Noite É Loka
A Noite É Loka2023 · Сингл · Pópas Dog
Релиз É Só pra Consta
É Só pra Consta2023 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Make Money
Make Money2022 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Luz na Escuridão
Luz na Escuridão2022 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Velha Escola
Velha Escola2022 · Сингл · Pópas Dog
Релиз Atualidades
Atualidades2022 · Сингл · Pópas Dog

Похожие альбомы

Релиз Extremo Leste da Selva 2 - Ok
Extremo Leste da Selva 2 - Ok2024 · Сингл · Various Artists
Релиз Батюшка Владимир
Батюшка Владимир2024 · Сингл · Сёстры Селезнёвы
Релиз Savaş
Savaş2019 · Сингл · Styx
Релиз Mr Roboto (Kids on Drugs Dubstep Remix)
Mr Roboto (Kids on Drugs Dubstep Remix)2011 · Сингл · Styx
Релиз Vienā laivā
Vienā laivā2013 · Сингл · Laima Vaikule
Релиз Atkal mājās
Atkal mājās2013 · Альбом · Laima Vaikule
Релиз Raimonds Pauls. Zelta 80
Raimonds Pauls. Zelta 802016 · Альбом · Dazadi Izpilditaji
Релиз Vilcieni (Remixes)
Vilcieni (Remixes)2013 · Сингл · Laima Vaikule
Релиз Guntara Rača Jubilejas koncerts "Tikai Tā!". Live at Arēnā Rīga, 2.daļa
Guntara Rača Jubilejas koncerts "Tikai Tā!". Live at Arēnā Rīga, 2.daļa2015 · Альбом · Dazadi Izpilditaji
Релиз Kas Manim Kaitēja Putniņam Būt.. Vol.2
Kas Manim Kaitēja Putniņam Būt.. Vol.22011 · Альбом · Helvijs Stengrēvics
Релиз Milestones of Legends: Big Bosses of the Blues, Vol. 7
Milestones of Legends: Big Bosses of the Blues, Vol. 72018 · Альбом · Various Artists
Релиз Лобстер
Лобстер2019 · Сингл · JABO

Похожие артисты

Pópas Dog
Артист

Pópas Dog

SIX1SIX
Артист

SIX1SIX

Букер Д. Фред
Артист

Букер Д. Фред

Salese
Артист

Salese

Krime
Артист

Krime

Bigg Spank
Артист

Bigg Spank

Crum
Артист

Crum

Crackaveli
Артист

Crackaveli

TC Kapone
Артист

TC Kapone

Rastamat
Артист

Rastamat

divino kamika-z
Артист

divino kamika-z

Criisto
Артист

Criisto

Souaila
Артист

Souaila