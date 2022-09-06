О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Chris Wefferson

Chris Wefferson

,

Leon

Сингл  ·  2022

Porcelana

Контент 18+

Chris Wefferson

Артист

Chris Wefferson

Релиз Porcelana

#

Название

Альбом

1

Трек Porcelana

Porcelana

Chris Wefferson

,

Leon

Porcelana

2:58

Информация о правообладателе: Cabanna A Records
Другие альбомы артиста

Релиз Outra Dimensão
Outra Dimensão2025 · Сингл · Chris Wefferson
Релиз Neon 2
Neon 22025 · Сингл · Chris Wefferson
Релиз Tropa do Urso
Tropa do Urso2024 · Сингл · PREE BEATS
Релиз Ainda Não Sei Falar de Amor
Ainda Não Sei Falar de Amor2024 · Сингл · Chris Wefferson
Релиз Quebrada Tq, Pt. 1
Quebrada Tq, Pt. 12024 · Сингл · Chris Wefferson
Релиз Projeto Verão Vol. 1.
Projeto Verão Vol. 1.2023 · Сингл · Chris Wefferson
Релиз Aspecto Lindo
Aspecto Lindo2023 · Сингл · Chris Wefferson
Релиз Lembra Bem
Lembra Bem2023 · Сингл · Jeip Mc
Релиз Ciclo Vicioso
Ciclo Vicioso2023 · Сингл · Chris Wefferson
Релиз Verdin
Verdin2022 · Сингл · Yuri Eudono
Релиз Escrito nas Estrelas
Escrito nas Estrelas2022 · Сингл · Chris Wefferson
Релиз Baby, Eu Vim da Roça
Baby, Eu Vim da Roça2022 · Сингл · Chris Wefferson
Релиз Porcelana
Porcelana2022 · Сингл · Chris Wefferson

