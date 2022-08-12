О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kapets

Kapets

,

КСЮТА

Сингл  ·  2022

Восточная звезда

#Русский рэп#Хип-хоп
Kapets

Артист

Kapets

Релиз Восточная звезда

#

Название

Альбом

1

Трек Восточная звезда

Восточная звезда

Kapets

,

КСЮТА

Восточная звезда

3:51

Информация о правообладателе: Nelegal Олимп
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Все по его Воле
Все по его Воле2025 · Сингл · Kapets
Релиз Любовь
Любовь2024 · Сингл · Kapets
Релиз Жизнь наоборот
Жизнь наоборот2024 · Сингл · Секатор очка
Релиз Это без меня
Это без меня2023 · Сингл · Leonidas
Релиз Про нас
Про нас2023 · Сингл · Fakir
Релиз Не меняй
Не меняй2023 · Сингл · Nelegal
Релиз Fire
Fire2023 · Сингл · Kapets
Релиз Жизнь
Жизнь2023 · Сингл · Kapets
Релиз Над нами
Над нами2023 · Сингл · Kapets
Релиз Завет
Завет2022 · Сингл · Kapets
Релиз Безликий
Безликий2022 · Сингл · Kapets
Релиз Списанный
Списанный2022 · Сингл · Kapets
Релиз Как так
Как так2022 · Сингл · Kapets
Релиз Восточная звезда
Восточная звезда2022 · Сингл · Kapets
Релиз Город ветров
Город ветров2022 · Сингл · Nelegal ОЛИМП
Релиз Лав хистори
Лав хистори2019 · Сингл · Diagnoz
Релиз Лав хистори
Лав хистори2019 · Сингл · Kapets
Релиз Недоволен
Недоволен2019 · Сингл · Kapets
Релиз Недоволен
Недоволен2019 · Сингл · Kapets
Релиз Держи руку бежим
Держи руку бежим2018 · Сингл · Kapets

Похожие альбомы

Релиз Засыпай, красавица
Засыпай, красавица2023 · Сингл · HammAli & Navai
Релиз Нравишься очень
Нравишься очень2024 · Сингл · Kamkia
Релиз Терапия
Терапия2024 · Сингл · Лицо Под-Капюшоном
Релиз Два в одном
Два в одном2024 · Сингл · Baller
Релиз Ыллык
Ыллык2019 · Сингл · Tuunnvvx
Релиз Забыть тебя
Забыть тебя2022 · Сингл · Keops
Релиз Жиза
Жиза2022 · Сингл · Жатецкий
Релиз Надо ли (prod by ICETRAE)
Надо ли (prod by ICETRAE)2024 · Сингл · ISMA
Релиз Про любовь
Про любовь2018 · Сингл · Mainstream One
Релиз Бережно
Бережно2024 · Сингл · Diuv
Релиз Апрель
Апрель2021 · Сингл · Mainstream One
Релиз Рандеву
Рандеву2023 · Сингл · Цветной

Похожие артисты

Kapets
Артист

Kapets

Daniel Rey
Артист

Daniel Rey

Al'mein
Артист

Al'mein

ЕФ13
Артист

ЕФ13

Банда
Артист

Банда

МаМедова
Артист

МаМедова

Ах Астахова
Артист

Ах Астахова

Mc Jottapê
Артист

Mc Jottapê

Марсель
Артист

Марсель

Yakimo
Артист

Yakimo

Tim
Артист

Tim

Скани
Артист

Скани

DONI
Артист

DONI