Nix'xon

Nix'xon

Альбом  ·  2022

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

Контент 18+

#Хип-хоп
Nix'xon

Артист

Nix'xon

Релиз Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

#

Название

Альбом

1

Трек Respect à L'artiste

Respect à L'artiste

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

1:56

2

Трек Autour de Moi

Autour de Moi

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:19

3

Трек Bando Woman

Bando Woman

Nix'xon

,

Merco Merguez

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:17

4

Трек Pour Toi, Pas L'Temps

Pour Toi, Pas L'Temps

Nix'xon

,

Jonny Ekwa

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:21

5

Трек Mauvais Choix

Mauvais Choix

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:25

6

Трек Menteur. Menteur.

Menteur. Menteur.

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:14

7

Трек Champagne

Champagne

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

4:48

8

Трек Ma Raison

Ma Raison

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:20

9

Трек Allô Allô

Allô Allô

Nix'xon

,

B.Wally

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

2:32

10

Трек Sale Époque

Sale Époque

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

2:08

11

Трек Tu Fais ou Tu Fais Pas?

Tu Fais ou Tu Fais Pas?

Nix'xon

,

Mara Musik

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

2:38

12

Трек Sabrine

Sabrine

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

2:25

13

Трек Nwaar

Nwaar

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

2:59

14

Трек Sous la Danse

Sous la Danse

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

2:34

15

Трек Pardonne Moi (Sv)

Pardonne Moi (Sv)

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

2:31

16

Трек Nix'xon Abat-Les

Nix'xon Abat-Les

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:29

17

Трек Comme en Afrique

Comme en Afrique

Nix'xon

,

Merco Merguez

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:18

18

Трек Mépriser

Mépriser

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:33

19

Трек Oko Yok'ango

Oko Yok'ango

Nix'xon

,

Nores

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:48

20

Трек Terminé

Terminé

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:21

21

Трек Toucher Jouer

Toucher Jouer

Nix'xon

,

MiC Mac

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

2:44

22

Трек Eza Logique

Eza Logique

Nix'xon

,

Dream Killers

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

6:04

23

Трек La Fille d'à Coté

La Fille d'à Coté

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

2:16

24

Трек Fierté

Fierté

Nix'xon

,

Ali King

,

Merco Merguez

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:58

25

Трек Marina

Marina

Nix'xon

,

Marcelo Jazz

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

4:14

26

Трек Comme les Z'autres

Comme les Z'autres

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:15

27

Трек Validé

Validé

Nix'xon

,

NewPac Molimo

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

2:32

28

Трек #Tana4Ever (P&D)

#Tana4Ever (P&D)

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:50

29

Трек Ma Chérie

Ma Chérie

Nix'xon

,

MiC Mac

,

LM Soldat

,

Westa Benjago

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

3:19

30

Трек #NixxonNonOfficiel

#NixxonNonOfficiel

Nix'xon

Nix'xon Officiel 2.0 (Origin Edition)

1:12

Информация о правообладателе: Deux Point Zéro Prod. under exclusive license to Team KA Production Inc.
