О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: BloodBrothers Entertainment
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз P.A.T.P (Preluxe)
P.A.T.P (Preluxe)2025 · Альбом · Kxng Charisma
Релиз 100 V 1
100 V 12025 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Nervous
Nervous2025 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Ego (Pride)
Ego (Pride)2024 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Fentanyl Floodin’
Fentanyl Floodin’2024 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Sister Abigail
Sister Abigail2024 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Shadow of Neglection
Shadow of Neglection2023 · Альбом · ELEMXNT
Релиз Call the Vet
Call the Vet2023 · Альбом · Kxng Charisma
Релиз Making a Murderer
Making a Murderer2023 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Smackdown
Smackdown2023 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Chance to Dance
Chance to Dance2023 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Grimiest Gentlemen
Grimiest Gentlemen2023 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Hell Sprung
Hell Sprung2023 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Do My Lil Dance
Do My Lil Dance2023 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Expose.
Expose.2023 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Murders at the Met Gala
Murders at the Met Gala2023 · Альбом · Kxng Charisma
Релиз The Confession Tape
The Confession Tape2022 · Альбом · Kxng Charisma
Релиз Modern Warfare
Modern Warfare2022 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Turning Red
Turning Red2022 · Сингл · Kxng Charisma
Релиз Bitch to Kill For
Bitch to Kill For2022 · Сингл · Kxng Charisma

Похожие артисты

Kxng Charisma
Артист

Kxng Charisma

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож