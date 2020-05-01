О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Mummified Elephant's Dick

Mummified Elephant's Dick

Альбом  ·  2020

Unreleased Cumbag

Контент 18+

#Метал
Mummified Elephant's Dick

Артист

Mummified Elephant's Dick

Релиз Unreleased Cumbag

#

Название

Альбом

1

Трек #1

#1

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

4:04

2

Трек Lihov's Bass Fill

Lihov's Bass Fill

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

0:08

3

Трек Proud of It (First Mix)

Proud of It (First Mix)

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

1:02

4

Трек They Came to Fuck Me!11!!

They Came to Fuck Me!11!!

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

0:46

5

Трек Ramen in John's Ass

Ramen in John's Ass

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

0:34

6

Трек Ytack (Testing Some Shite)

Ytack (Testing Some Shite)

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

1:13

7

Трек Unnamed

Unnamed

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

3:28

8

Трек Foster Copro-Porn #1

Foster Copro-Porn #1

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

1:22

9

Трек Foster Copro-Porn #2

Foster Copro-Porn #2

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

0:51

10

Трек Absolute Zero (Self Dick in Anus)

Absolute Zero (Self Dick in Anus)

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

1:36

11

Трек Countless Repeats (Plagued Demo)

Countless Repeats (Plagued Demo)

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

3:05

12

Трек Pain in My Ass (Special Present)

Pain in My Ass (Special Present)

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

0:08

13

Трек Lihov's Guitar Fill

Lihov's Guitar Fill

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

0:20

14

Трек Knockin' on Heaven's Anus

Knockin' on Heaven's Anus

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

2:41

15

Трек Motherfucker Bitch Fuck You Suck My Fucking Dick

Motherfucker Bitch Fuck You Suck My Fucking Dick

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

3:12

16

Трек Can You Hear Me (First Mix)

Can You Hear Me (First Mix)

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

3:00

17

Трек Horse Anal Rage Power

Horse Anal Rage Power

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

2:36

18

Трек Plagued Is Farting

Plagued Is Farting

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

0:10

19

Трек Frukt #1

Frukt #1

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

4:06

20

Трек Frukt #2

Frukt #2

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

6:05

21

Трек Proud of It (Extended Version)

Proud of It (Extended Version)

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

4:57

22

Трек While It Rains Your Ass Feels Lots of Pains

While It Rains Your Ass Feels Lots of Pains

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

6:54

23

Трек Coming Up

Coming Up

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

0:28

24

Трек Fat Metalcore Breakdown

Fat Metalcore Breakdown

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

0:12

25

Трек Fuck Your Tasks, John

Fuck Your Tasks, John

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

1:00

26

Трек #26

#26

Mummified Elephant's Dick

Unreleased Cumbag

6:01

Информация о правообладателе: Mummified Records
