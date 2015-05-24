О нас

Mummified Elephant's Dick

Mummified Elephant's Dick

Альбом  ·  2015

Onanism of a Whale

Контент 18+

#Рок
Mummified Elephant's Dick

Артист

Mummified Elephant's Dick

Релиз Onanism of a Whale

#

Название

Альбом

1

Трек Onanism of a Whale

Onanism of a Whale

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

3:20

2

Трек T-Rex's Ass Fucking

T-Rex's Ass Fucking

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

0:46

3

Трек Ocean Echo

Ocean Echo

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

1:04

4

Трек Who Is Who

Who Is Who

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

2:31

5

Трек Cumming on Electronic

Cumming on Electronic

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

1:28

6

Трек Drochka in 240 Bpm

Drochka in 240 Bpm

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

0:10

7

Трек Blind Intro

Blind Intro

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

0:08

8

Трек Paradox

Paradox

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

0:36

9

Трек Breaking Bad

Breaking Bad

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

0:47

10

Трек Spider on My Arm

Spider on My Arm

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

1:02

11

Трек Instrumental by John Fruktoshtat

Instrumental by John Fruktoshtat

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

1:58

12

Трек I Killed My Mom

I Killed My Mom

Mummified Elephant's Dick

Onanism of a Whale

3:46

Информация о правообладателе: Mummified Records
