Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

ZETTAI

ZETTAI

,

MORKI

Сингл  ·  2022

Broken

ZETTAI

Артист

ZETTAI

Релиз Broken

#

Название

Альбом

1

Трек Broken

Broken

MORKI

,

ZETTAI

Broken

2:07

Информация о правообладателе: Morki
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз FPI
FPI2025 · Сингл · MORKI
Релиз Storyboard II: Late in the Game
Storyboard II: Late in the Game2024 · Альбом · ZETTAI
Релиз School's Out
School's Out2024 · Сингл · ZETTAI
Релиз Dreams I Have
Dreams I Have2024 · Сингл · ZETTAI
Релиз Serenade
Serenade2023 · Сингл · ZETTAI
Релиз На одну ночь
На одну ночь2023 · Сингл · MORKI
Релиз Green Light
Green Light2023 · Сингл · MORKI
Релиз Я Фуфелшмерц делай то что скажу
Я Фуфелшмерц делай то что скажу2022 · Сингл · ZETTAI
Релиз Мама прощай это аниме
Мама прощай это аниме2022 · Сингл · MORKI
Релиз Blood Shot
Blood Shot2022 · Сингл · ZETTAI
Релиз Ashes
Ashes2022 · Сингл · MORKI
Релиз Monster on the Road
Monster on the Road2022 · Сингл · ZETTAI
Релиз That Night
That Night2022 · Сингл · ZETTAI
Релиз Big Boy Toy
Big Boy Toy2022 · Сингл · ZETTAI
Релиз Chasing the Demon
Chasing the Demon2022 · Сингл · ZETTAI
Релиз Cupcake
Cupcake2022 · Сингл · ZETTAI
Релиз Rencontre
Rencontre2022 · Сингл · ZETTAI
Релиз Toyboy
Toyboy2022 · Сингл · ZETTAI
Релиз Broken
Broken2022 · Сингл · ZETTAI
Релиз На ноль
На ноль2022 · Сингл · MORKI

Похожие артисты

ZETTAI
Артист

ZETTAI

Wicsur
Артист

Wicsur

Сто-Личный Она-Нас
Артист

Сто-Личный Она-Нас

Юни
Артист

Юни

Cg5
Артист

Cg5

Evgeniy Kharchenko
Артист

Evgeniy Kharchenko

speed up
Артист

speed up

Yellow Fire
Артист

Yellow Fire

Ninter
Артист

Ninter

Parry Gripp
Артист

Parry Gripp

DJust Music
Артист

DJust Music

Солитайд
Артист

Солитайд

Magentium
Артист

Magentium