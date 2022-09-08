О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nat King Cole

Nat King Cole

Сингл  ·  2022

Greatest Songs

#Поп

6 лайков

Nat King Cole

Артист

Nat King Cole

Релиз Greatest Songs

#

Название

Альбом

1

Трек Smile

Smile

Nat King Cole

Greatest Songs

2:53

2

Трек Blue Gardenia

Blue Gardenia

Nat King Cole

Greatest Songs

2:57

3

Трек Mona Lisa

Mona Lisa

Nat King Cole

Greatest Songs

3:17

4

Трек Unforgettable

Unforgettable

Nat King Cole

Greatest Songs

3:30

5

Трек Nature Boy

Nature Boy

Nat King Cole

Greatest Songs

2:41

6

Трек Ramblin' Rose

Ramblin' Rose

Nat King Cole

Greatest Songs

2:50

7

Трек Ansiedad

Ansiedad

Nat King Cole

Greatest Songs

3:27

8

Трек Stardust

Stardust

Nat King Cole

Greatest Songs

3:17

9

Трек Sweet Lorraine

Sweet Lorraine

Nat King Cole

Greatest Songs

3:15

10

Трек Caravan

Caravan

Nat King Cole

,

Juan Tizol

Greatest Songs

2:45

11

Трек Cachito

Cachito

Nat King Cole

Greatest Songs

2:52

12

Трек Quizas, Quizas, Quizas

Quizas, Quizas, Quizas

Nat King Cole

Greatest Songs

2:47

13

Трек Non Dimenticar

Non Dimenticar

Nat King Cole

Greatest Songs

3:07

14

Трек Autumn Leaves

Autumn Leaves

Nat King Cole

Greatest Songs

2:42

15

Трек Tenderly

Tenderly

Nat King Cole

Greatest Songs

2:58

16

Трек It's All in the Game

It's All in the Game

Nat King Cole

Greatest Songs

3:09

17

Трек It's Only a Paper Moon

It's Only a Paper Moon

Nat King Cole

Greatest Songs

3:07

18

Трек For Sentimental Reasons

For Sentimental Reasons

Nat King Cole

Greatest Songs

2:54

19

Трек Lush Life

Lush Life

Nat King Cole

Greatest Songs

3:45

20

Трек Ain't Misbehavin'

Ain't Misbehavin'

Nat King Cole

Greatest Songs

3:18

21

Трек Night Lights

Night Lights

Nat King Cole

Greatest Songs

2:48

22

Трек At Last

At Last

Nat King Cole

Greatest Songs

3:01

23

Трек Love Letters

Love Letters

Nat King Cole

Greatest Songs

2:48

24

Трек Love Is the Thing

Love Is the Thing

Nat King Cole

Greatest Songs

3:02

25

Трек The Christmas Song

The Christmas Song

Nat King Cole

Greatest Songs

3:17

Информация о правообладателе: Foggy Milan Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Too Young
Too Young2025 · Альбом · Nat King Cole
Релиз The Best Man
The Best Man2025 · Альбом · Nat King Cole
Релиз Buon Natale, Merry Christmas to You
Buon Natale, Merry Christmas to You2025 · Альбом · Nat King Cole
Релиз Just One Of Those Things
Just One Of Those Things2024 · Альбом · Nat King Cole
Релиз After Midnight
After Midnight2024 · Альбом · Nat King Cole
Релиз Ramblin’ Rose
Ramblin’ Rose2024 · Альбом · Nat King Cole
Релиз Nat King Cole Sings & George Shearing Plays
Nat King Cole Sings & George Shearing Plays2024 · Альбом · Nat King Cole
Релиз There's No Business Like Show Business with Nat King Cole & George Shearing
There's No Business Like Show Business with Nat King Cole & George Shearing2024 · Альбом · Nat King Cole
Релиз Mr. Gershwin
Mr. Gershwin2024 · Сингл · George Gershwin
Релиз Los títulos españoles
Los títulos españoles2024 · Альбом · Nat King Cole
Релиз It's Christmas Time
It's Christmas Time2024 · Альбом · Nat King Cole
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Nat King Cole
Merry Christmas and A Happy New Year from Nat King Cole2023 · Сингл · Nat King Cole
Релиз Greatest Songs
Greatest Songs2023 · Альбом · Nat King Cole
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Nat King Cole, Vol. 2
Merry Christmas and A Happy New Year from Nat King Cole, Vol. 22023 · Сингл · Nat King Cole
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Nat King Cole
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Nat King Cole2023 · Сингл · Nat King Cole
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Nat King Cole, Vol. 1
Merry Christmas and A Happy New Year from Nat King Cole, Vol. 12023 · Сингл · Nat King Cole
Релиз The Best of Jazz
The Best of Jazz2023 · Сингл · Louis Armstrong and His Hot Five
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Nat King Cole (The Spanish Songs)
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Nat King Cole (The Spanish Songs)2023 · Альбом · Nat King Cole
Релиз They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues
They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues2023 · Альбом · Nat King Cole
Релиз Nat King Cole's Christmas
Nat King Cole's Christmas2023 · Альбом · Nat King Cole

Похожие альбомы

Релиз Transitive Savagery
Transitive Savagery2018 · Альбом · Baring Teeth
Релиз Way to Unfold
Way to Unfold2014 · Альбом · Dystopia
Релиз Every Winter is Cold
Every Winter is Cold2019 · Альбом · Various Artists
Релиз Dyodyo Asema
Dyodyo Asema2014 · Сингл · Alkerdeel
Релиз Morinde
Morinde2012 · Альбом · Alkerdeel
Релиз Ghost Chorus Among Old Ruins
Ghost Chorus Among Old Ruins2014 · Альбом · Baring Teeth
Релиз Before Ever After
Before Ever After2015 · Альбом · Blind Idiot God
Релиз At A Loss.....
At A Loss.....1998 · Альбом · Buzzov•en
Релиз From Ancient Times
From Ancient Times2025 · Альбом · Kristailer
Релиз A.N.T.I.
A.N.T.I.2012 · Альбом · Diapsiquir
Релиз Über Nacht _ Krieg
Über Nacht _ Krieg2025 · Сингл · Horde
Релиз Цианистый поцелуй
Цианистый поцелуй2023 · Сингл · Undermination

Похожие артисты

Nat King Cole
Артист

Nat King Cole

Ella Fitzgerald
Артист

Ella Fitzgerald

Stan Getz
Артист

Stan Getz

Norah Jones
Артист

Norah Jones

Duke Ellington
Артист

Duke Ellington

Peggy Lee
Артист

Peggy Lee

Julie London
Артист

Julie London

Chet Baker
Артист

Chet Baker

Astrud Gilberto
Артист

Astrud Gilberto

João Gilberto
Артист

João Gilberto

Count Basie
Артист

Count Basie

Antônio Carlos Jobim
Артист

Antônio Carlos Jobim

Billie Holiday
Артист

Billie Holiday