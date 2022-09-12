Информация о правообладателе: Zk Production
Сингл · 2022
Khpal Janan
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Khudaye De Zama Da Las Bangre Ka2024 · Сингл · Iram Ashna
Rata Ogora Janana2023 · Сингл · Iram Ashna
Pa Zar Gi Ke Gar Zawam2023 · Сингл · Khandad Samsoor
Janana Bia Kali Ta Rasha Tapay2023 · Сингл · Iram Ashna
Janana Somra Wakht De Pate De Ratlo2023 · Сингл · Iram Ashna
Nazra2023 · Сингл · Iram Ashna
Lewanay Sta Yam2023 · Альбом · Shamas
Pa Ta Mayana Yam2023 · Сингл · Iram Ashna
Che Rana Tle Zan Ta Wom Nasta2023 · Сингл · Iram Ashna
Pa Lar Ke Sok Khulge Na Ghwari Ashna2022 · Сингл · Bakhan Minawal
Che Ta We Musafar2022 · Сингл · Iram Ashna
Khpal Janan2022 · Сингл · Iram Ashna
Dasey Meena Raka Chey Hairana She Dunya2022 · Альбом · Iram Ashna
Tappay Niyazbeni Stargay2021 · Альбом · Iram Ashna
Pardes Janan, Vol. 99012021 · Альбом · Iram Ashna
Yara Zra Lewanay2021 · Альбом · Iram Ashna
Pukhtonkhwa Khkule Da2021 · Альбом · Iram Ashna
Khalaq Lewani De Rapase2021 · Альбом · Iram Ashna
Rasha Pa Ma Grana2021 · Альбом · Iram Ashna
Der Der Me Yadegi Kala Ba Razi Khoga Ashna2021 · Альбом · Iram Ashna