Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Rakesh Das

Rakesh Das

,

Deepa music

Сингл  ·  2022

Nathuniya waali setiniya

#Со всего мира
Rakesh Das

Артист

Rakesh Das

Релиз Nathuniya waali setiniya

#

Название

Альбом

1

Трек Nathuniya waali setiniya

Nathuniya waali setiniya

Deepa music

,

Rakesh Das

Nathuniya waali setiniya

4:06

Информация о правообладателе: Deepa studio
