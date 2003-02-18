О нас

Dj Cabide

Dj Cabide

Альбом  ·  2003

Brasa Viva o Baile, Vol.1

#Фанк, cоул
Dj Cabide

Артист

Dj Cabide

Релиз Brasa Viva o Baile, Vol.1

#

Название

Альбом

1

Трек Galeras do Brasa Viva

Galeras do Brasa Viva

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

6:41

2

Трек Aqui no Brasa Viva Cabide

Aqui no Brasa Viva Cabide

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:56

3

Трек Montagem Rock Balboa

Montagem Rock Balboa

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:03

4

Трек Montagem Ravi Mama

Montagem Ravi Mama

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:25

5

Трек Montagem Princesinha Volt Mix

Montagem Princesinha Volt Mix

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:57

6

Трек Fogo no Diabo

Fogo no Diabo

Dj Cabide

,

Mc Rafa Carioca

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:14

7

Трек Montagem Brasa Viva 1

Montagem Brasa Viva 1

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:01

8

Трек Montagem Cabide Responsa 2003 (Ao vivo)

Montagem Cabide Responsa 2003 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:02

9

Трек Montagem Titio Bob Move

Montagem Titio Bob Move

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:07

10

Трек Montagem Tango 2001

Montagem Tango 2001

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:05

11

Трек Montagem Preto Branco

Montagem Preto Branco

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:24

12

Трек Cachorro da pra Soltar um Pedacinho

Cachorro da pra Soltar um Pedacinho

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:34

13

Трек Catarina Deixa os Garoto Brinca Roland Dj 70 (Ao vivo)

Catarina Deixa os Garoto Brinca Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:26

14

Трек Cornetão Terrorista

Cornetão Terrorista

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:08

15

Трек Especilizados Roland Dj 70 (Ao vivo)

Especilizados Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:07

16

Трек Expulsa Expulsa Rasteiro

Expulsa Expulsa Rasteiro

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:08

17

Трек Montagem Bass Bass

Montagem Bass Bass

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

1:20

18

Трек Montagem Box Vingador Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Box Vingador Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:13

19

Трек Montagem Descom Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Descom Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

4:08

20

Трек Montagem Fogo

Montagem Fogo

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

1:23

21

Трек Montagem Marte Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Marte Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:48

22

Трек Montagem Mima

Montagem Mima

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

1:58

23

Трек Montagem Pira

Montagem Pira

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:00

24

Трек Montagem Polo Crew Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Polo Crew Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:35

25

Трек Montagem Siran Day

Montagem Siran Day

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

1:58

26

Трек Montagem Alô 1

Montagem Alô 1

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

1:58

27

Трек Montagem Alô 3 Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Alô 3 Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:13

28

Трек Montagem Bob Bob

Montagem Bob Bob

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:29

29

Трек Japonesa

Japonesa

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:13

30

Трек Montagem Box Pan Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Box Pan Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:17

31

Трек Montagem Brasa Viva 2

Montagem Brasa Viva 2

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:50

32

Трек Montagem Chumbada Roland 70 Dj (Ao vivo)

Montagem Chumbada Roland 70 Dj (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:26

33

Трек Montagem Ciclone Mata Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Ciclone Mata Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:05

34

Трек Montagem Clack Bom

Montagem Clack Bom

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

1:58

35

Трек Montagem de Ponto Pira

Montagem de Ponto Pira

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:12

36

Трек Montagem de Ponto Sem Neurose

Montagem de Ponto Sem Neurose

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:12

37

Трек Montagem Demoro Roland 70 Dj (Ao vivo)

Montagem Demoro Roland 70 Dj (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:45

38

Трек Montagem e o Comando 2 Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem e o Comando 2 Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:24

39

Трек Montagem Eu Moro Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Eu Moro Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:10

40

Трек Montagem Explode Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Explode Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:37

41

Трек Montagem Explosão

Montagem Explosão

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:53

42

Трек Montagem Funk Funk

Montagem Funk Funk

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:10

43

Трек Montagem Funk Samuel Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Funk Samuel Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:18

44

Трек Montagem Gigolo Mike

Montagem Gigolo Mike

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:07

45

Трек Montagem Não Não

Montagem Não Não

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

1:16

46

Трек Montagem Olga Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Olga Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

3:11

47

Трек Montagem Porto House

Montagem Porto House

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:56

48

Трек Montagem Sempre Flamengo Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Sempre Flamengo Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

1:20

49

Трек Montagem Tcheco

Montagem Tcheco

Dj Cabide

,

DJ Marcelinho Dedo Nervoso

Brasa Viva o Baile, Vol.1

2:47

50

Трек Montagem Plutão Roland Dj 70 (Ao vivo)

Montagem Plutão Roland Dj 70 (Ao vivo)

Dj Cabide

Brasa Viva o Baile, Vol.1

4:03

Информация о правообладателе: K2music Produtora
