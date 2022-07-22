О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Francesca Torelli

Francesca Torelli

Сингл  ·  2022

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

#Классическая
Francesca Torelli

Артист

Francesca Torelli

Релиз Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

#

Название

Альбом

1

Трек Ricercare quinto

Ricercare quinto

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

5:07

2

Трек Fantasia que contrahaze la harpa

Fantasia que contrahaze la harpa

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

2:26

3

Трек Fantasias X-XI

Fantasias X-XI

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

4:53

4

Трек Fantasie No. 81- 84 - 40

Fantasie No. 81- 84 - 40

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

4:17

5

Трек Fantasia divina

Fantasia divina

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

5:23

6

Трек Fantasia No. 51

Fantasia No. 51

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

3:02

7

Трек Due Fantasie

Due Fantasie

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

3:15

8

Трек Fantasia, Pt. 5

Fantasia, Pt. 5

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

2:37

9

Трек Phantasia No. 25

Phantasia No. 25

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

1:39

10

Трек Fantasia V

Fantasia V

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

3:51

11

Трек Fantasia

Fantasia

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

4:41

12

Трек La Mendiante Fantasye

La Mendiante Fantasye

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

4:13

13

Трек Preludium 197 - Phantasia 108

Preludium 197 - Phantasia 108

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

4:14

14

Трек Fantasia, Pt. 1

Fantasia, Pt. 1

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

4:50

15

Трек Prelude - Fantaisie

Prelude - Fantaisie

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

6:18

16

Трек Finale

Finale

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

2:00

17

Трек A Fancy, Pt. 7

A Fancy, Pt. 7

Francesca Torelli

Renaissance Fantasias: 16th Century Lute Music across Europe

5:05

Информация о правообладателе: Da Vinci Classics
