Mahealane

Mahealane

,

PRNDL

Альбом  ·  2022

San Fernando Laser Tag

#Эйсид-джаз
Mahealane

Артист

Mahealane

Релиз San Fernando Laser Tag

#

Название

Альбом

1

Трек Popcorn Time

Popcorn Time

Mahealane

,

PRNDL

San Fernando Laser Tag

2:36

2

Трек Escapism Room

Escapism Room

Mahealane

,

PRNDL

San Fernando Laser Tag

2:48

3

Трек I Don't Wanna Think About Ants

I Don't Wanna Think About Ants

Mahealane

,

PRNDL

San Fernando Laser Tag

3:20

4

Трек In Control

In Control

Mahealane

,

PRNDL

San Fernando Laser Tag

3:58

5

Трек Johnnie Goes to the Aquarium

Johnnie Goes to the Aquarium

Mahealane

,

PRNDL

,

Johnnie Gilmore

San Fernando Laser Tag

3:12

6

Трек Slow For the Cone Zone

Slow For the Cone Zone

Mahealane

,

PRNDL

,

Sam.ro.chelle

San Fernando Laser Tag

2:39

7

Трек Lasers, Phasers, Safety Waivers

Lasers, Phasers, Safety Waivers

Mahealane

,

PRNDL

San Fernando Laser Tag

4:20

8

Трек Neon Jungle

Neon Jungle

Mahealane

,

PRNDL

San Fernando Laser Tag

2:34

9

Трек Revenge of the Synth

Revenge of the Synth

Mahealane

,

PRNDL

San Fernando Laser Tag

3:00

10

Трек Tokyo's Snowglobe

Tokyo's Snowglobe

Mahealane

,

PRNDL

San Fernando Laser Tag

2:53

Информация о правообладателе: Birds of Paradise Records
