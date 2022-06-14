О нас

Jade River

Jade River

,

Myka 9

Альбом  ·  2022

A New Suspiria

Контент 18+

#Хип-хоп
Jade River

Артист

Jade River

Релиз A New Suspiria

#

Название

Альбом

1

Трек Intro

Intro

Jade River

,

Myka 9

A New Suspiria

0:39

2

Трек Cold Cruel World

Cold Cruel World

Jade River

,

Myka 9

A New Suspiria

1:49

3

Трек Wild Ride

Wild Ride

Jade River

,

Myka 9

A New Suspiria

3:26

4

Трек A New Suspiria

A New Suspiria

Jade River

,

Myka 9

A New Suspiria

2:51

5

Трек Good Lookin' Lady

Good Lookin' Lady

Jade River

,

Myka 9

A New Suspiria

3:34

6

Трек Rhyme in Paradise

Rhyme in Paradise

Jade River

,

Myka 9

A New Suspiria

2:58

7

Трек I Think Very Deeply

I Think Very Deeply

Jade River

,

Myka 9

A New Suspiria

2:44

8

Трек The Optimist

The Optimist

Jade River

,

Myka 9

A New Suspiria

3:32

9

Трек My Whole Life

My Whole Life

Jade River

,

Myka 9

A New Suspiria

3:48

10

Трек Outro

Outro

Jade River

,

Myka 9

A New Suspiria

0:40

Информация о правообладателе: Jade River Music
