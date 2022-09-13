О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Vaggelis Pytharoulis

Vaggelis Pytharoulis

Альбом  ·  2022

Steiakogerapetritika Hromata

#Со всего мира
Vaggelis Pytharoulis

Артист

Vaggelis Pytharoulis

Релиз Steiakogerapetritika Hromata

#

Название

Альбом

1

Трек Eixa Kardia Perifani

Eixa Kardia Perifani

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

7:04

2

Трек Ofou Kai Pos Tha Skepsto

Ofou Kai Pos Tha Skepsto

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

7:35

3

Трек Psilo Kyparissaki Mou

Psilo Kyparissaki Mou

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

4:54

4

Трек O Ta Panterma Anefala

O Ta Panterma Anefala

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

4:37

5

Трек Ego Mai Pou S' Agapo

Ego Mai Pou S' Agapo

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

5:10

6

Трек Pokygiamenos To Perno

Pokygiamenos To Perno

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

6:28

7

Трек Epese Paxni Tou Sevda

Epese Paxni Tou Sevda

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

5:34

8

Трек Onte Tha Ginei O Erotas

Onte Tha Ginei O Erotas

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

6:08

9

Трек Aspra Tha Valo Sto Kormi

Aspra Tha Valo Sto Kormi

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

5:35

10

Трек Ta Pio Oraia Logia Mou

Ta Pio Oraia Logia Mou

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

6:50

11

Трек Ela Kai O Mahs Hrthe

Ela Kai O Mahs Hrthe

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

5:06

12

Трек Me To Sevda Sou Empoliasa

Me To Sevda Sou Empoliasa

Vaggelis Pytharoulis

Steiakogerapetritika Hromata

9:12

Информация о правообладателе: Cretaphon
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз To Parapono Tou Antra
To Parapono Tou Antra2024 · Альбом · Vaggelis Pytharoulis
Релиз San Tin Piksida
San Tin Piksida2024 · Альбом · Vaggelis Pytharoulis
Релиз Kontra T' Aera
Kontra T' Aera2023 · Альбом · Nikos Sevastakis
Релиз Steiakogerapetritika Hromata
Steiakogerapetritika Hromata2022 · Альбом · Vaggelis Pytharoulis
Релиз Filoxenia
Filoxenia2021 · Альбом · Vaggelis Pytharoulis
Релиз Mia Foni Kai Mia Lyra
Mia Foni Kai Mia Lyra2021 · Альбом · Vaggelis Pytharoulis
Релиз Sevda Mou
Sevda Mou2009 · Альбом · Vaggelis Pytharoulis

Похожие артисты

Vaggelis Pytharoulis
Артист

Vaggelis Pytharoulis

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож