О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dimitri Mitropoulos

Dimitri Mitropoulos

,

Minneapolis Symphony Orchestra

Сингл  ·  2022

Jules Massenet Suite for Orchestra No.7

#Классическая
Dimitri Mitropoulos

Артист

Dimitri Mitropoulos

Релиз Jules Massenet Suite for Orchestra No.7

#

Название

Альбом

1

Трек Suite For Orchestra No.7 "Scènes alsaciennes": I. Dimanche matin

Suite For Orchestra No.7 "Scènes alsaciennes": I. Dimanche matin

Minneapolis Symphony Orchestra

,

Dimitri Mitropoulos

Jules Massenet Suite for Orchestra No.7

6:02

2

Трек Suite For Orchestra No.7 "Scènes alsaciennes": II. Au cabaret

Suite For Orchestra No.7 "Scènes alsaciennes": II. Au cabaret

Minneapolis Symphony Orchestra

,

Dimitri Mitropoulos

Jules Massenet Suite for Orchestra No.7

4:56

3

Трек Suite For Orchestra No.7 "Scènes alsaciennes": III. Sous les tilleuls

Suite For Orchestra No.7 "Scènes alsaciennes": III. Sous les tilleuls

Minneapolis Symphony Orchestra

,

Dimitri Mitropoulos

Jules Massenet Suite for Orchestra No.7

4:25

4

Трек Suite For Orchestra No.7 "Scènes alsaciennes": IV. Dimanche soir

Suite For Orchestra No.7 "Scènes alsaciennes": IV. Dimanche soir

Minneapolis Symphony Orchestra

,

Dimitri Mitropoulos

Jules Massenet Suite for Orchestra No.7

5:45

Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Saint-Saëns: Violin Concerto No.3 in B minor, Op. 61
Saint-Saëns: Violin Concerto No.3 in B minor, Op. 612024 · Сингл · Dimitri Mitropoulos
Релиз Paganini: Violin Concerto No.1, Op. 6
Paganini: Violin Concerto No.1, Op. 62024 · Сингл · Dimitri Mitropoulos
Релиз Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op.35
Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op.352024 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Релиз Mendelssohn: Violin Concerto in E Minor, Op.64
Mendelssohn: Violin Concerto in E Minor, Op.642024 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Релиз Prokofiev: Romeo and Juliet Ballet, Op.64 (Excerpts)
Prokofiev: Romeo and Juliet Ballet, Op.64 (Excerpts)2024 · Сингл · Dimitri Mitropoulos
Релиз Marche Slav
Marche Slav2024 · Сингл · New York Philharmonic
Релиз Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op.35
Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op.352023 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Релиз Mendelssohn: Violin Concerto in E Minor, Op.64
Mendelssohn: Violin Concerto in E Minor, Op.642023 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Релиз Paganini: Violin Concerto No.1, Op. 6
Paganini: Violin Concerto No.1, Op. 62023 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Релиз Saint-Saëns: Violin Concerto No.3 in B Minor, Op. 61
Saint-Saëns: Violin Concerto No.3 in B Minor, Op. 612023 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Релиз Francis Poulenc: Concerto In D Minor For Two Pianos And Orchestra
Francis Poulenc: Concerto In D Minor For Two Pianos And Orchestra2023 · Сингл · Jack Lowe
Релиз Prokofiev: Romeo and Juliet Ballet, Op.64 (Excerpts)
Prokofiev: Romeo and Juliet Ballet, Op.64 (Excerpts)2023 · Сингл · Dimitri Mitropoulos
Релиз Marche Slav
Marche Slav2023 · Сингл · Dimitri Mitropoulos
Релиз Strauss · elektra
Strauss · elektra2023 · Сингл · Anny Konetzni
Релиз Dimitri Mitropoulos conducts Mahler Symphony No. 10
Dimitri Mitropoulos conducts Mahler Symphony No. 102023 · Альбом · Dimitri Mitropoulos
Релиз Verdi: Ernani
Verdi: Ernani2023 · Альбом · Giuseppe Verdi
Релиз Great Conductors of the 20th Century: Dimitri Mitropoulos
Great Conductors of the 20th Century: Dimitri Mitropoulos2023 · Альбом · Dimitri Mitropoulos
Релиз Giacomo Puccini : La fanciulla del west
Giacomo Puccini : La fanciulla del west2023 · Альбом · Giacomo Puccini
Релиз Saint-Saens: Danse macabre & Le Rouet d'Omphale & La Jeunesse d'Hercule & Phaeton
Saint-Saens: Danse macabre & Le Rouet d'Omphale & La Jeunesse d'Hercule & Phaeton2023 · Альбом · Camille Saint-Saëns
Релиз Massenet: Scènes alsaciennes - Suite No. 7 (2022 Remastered Version)
Massenet: Scènes alsaciennes - Suite No. 7 (2022 Remastered Version)2023 · Альбом · Jules Massenet

Похожие артисты

Dimitri Mitropoulos
Артист

Dimitri Mitropoulos

Nicolai Gedda
Артист

Nicolai Gedda

Ronald Brautigam
Артист

Ronald Brautigam

Helen Huang
Артист

Helen Huang

Paul Huang
Артист

Paul Huang

Arnold Eidus
Артист

Arnold Eidus

Margarete Babinsky
Артист

Margarete Babinsky

Peter Hurford
Артист

Peter Hurford

Orchestra Victoria
Артист

Orchestra Victoria

Česká filharmonie
Артист

Česká filharmonie

Rca Victor Symphony Orchestra
Артист

Rca Victor Symphony Orchestra

Gershwin Piano Quartet
Артист

Gershwin Piano Quartet

Orchester der Deutschen Oper Berlin
Артист

Orchester der Deutschen Oper Berlin