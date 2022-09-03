О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Евгений Путилин

Евгений Путилин

Сингл  ·  2022

Шут и королева

#Инди

9 лайков

Евгений Путилин

Артист

Евгений Путилин

Релиз Шут и королева

#

Название

Альбом

1

Трек Шут и королева

Шут и королева

Евгений Путилин

Шут и королева

9:08

Информация о правообладателе: Evgeny Putilin
Другие альбомы артиста

Релиз Зимний вечер
Зимний вечер2025 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Ты говоришь что я пьян
Ты говоришь что я пьян2025 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Это случилось в Питере осенью
Это случилось в Питере осенью2024 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Как-то в парке
Как-то в парке2024 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Судили парня молодого
Судили парня молодого2024 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Ах эти карие глаза
Ах эти карие глаза2024 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз На востоке
На востоке2024 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Я московский озорной гуляка
Я московский озорной гуляка2024 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Дождь идет на улице
Дождь идет на улице2023 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Скрипач
Скрипач2023 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Последнее послание
Последнее послание2023 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Стража
Стража2023 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Твои карие глаза
Твои карие глаза2023 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Ветер осенний
Ветер осенний2023 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Шут и королева
Шут и королева2022 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз За окном барабанил дождь
За окном барабанил дождь2022 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Чеми гулис ангелозо
Чеми гулис ангелозо2021 · Сингл · Евгений Путилин
Релиз Дождь идет на улице
Дождь идет на улице2021 · Сингл · Евгений Путилин

