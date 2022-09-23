О нас

Realidade Cruel

Realidade Cruel

Альбом  ·  2022

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

#Хип-хоп
Realidade Cruel

Артист

Realidade Cruel

Релиз Em Meio A Tudo Isso A História Continua

#

Название

Альбом

1

Трек Introdução (Ao Vivo)

Introdução (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

3:40

2

Трек Alto Escalão (Ao Vivo)

Alto Escalão (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

5:58

3

Трек Dia de Visita (Ao Vivo)

Dia de Visita (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

4:48

4

Трек Liga Noiz (Ao Vivo)

Liga Noiz (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

4:10

5

Трек H. Aço (Ao Vivo)

H. Aço (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

6:08

6

Трек A História Continua (Ao Vivo)

A História Continua (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

3:24

7

Трек Como Funciona (Ao Vivo)

Como Funciona (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

4:52

8

Трек Ninguém Toca No Meu Beco (Ao Vivo)

Ninguém Toca No Meu Beco (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

4:52

9

Трек 4ª Divisão (Ao Vivo)

4ª Divisão (Ao Vivo)

Realidade Cruel

,

Braga BD2L

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

5:14

10

Трек Cisco (Ao Vivo)

Cisco (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

5:24

11

Трек Aqui Se Faz, Aqui Se Paga (Ao Vivo)

Aqui Se Faz, Aqui Se Paga (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

5:14

12

Трек O Resgate (Ao Vivo)

O Resgate (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

4:00

13

Трек Quem Sabe Um Dia (Ao Vivo)

Quem Sabe Um Dia (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

3:24

14

Трек Depoimento De Um Viciado (Ao Vivo)

Depoimento De Um Viciado (Ao Vivo)

Realidade Cruel

Em Meio A Tudo Isso A História Continua

7:08

Информация о правообладателе: Ng2 Music Store
