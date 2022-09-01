О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pretominho

Pretominho

Сингл  ·  2022

Internet É Só Fachada

Контент 18+

#Хип-хоп
Pretominho

Артист

Pretominho

Релиз Internet É Só Fachada

#

Название

Альбом

1

Трек Fala

Fala

Pretominho

Internet É Só Fachada

2:40

2

Трек É Isso

É Isso

Pretominho

,

babydree

,

RODFELLAZ

Internet É Só Fachada

1:55

3

Трек Behelit

Behelit

Pretominho

Internet É Só Fachada

2:07

Информация о правообладателе: Pretominho
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Tic-Tac (Fentanyl)
Tic-Tac (Fentanyl)2024 · Сингл · 909 Gabe
Релиз Parei Com Cigarro
Parei Com Cigarro2024 · Сингл · Pretominho
Релиз Plugg da Esquina
Plugg da Esquina2023 · Альбом · lucas daplug
Релиз Papaleguas
Papaleguas2023 · Сингл · Pretominho
Релиз Prophecy
Prophecy2023 · Сингл · 909 Gabe
Релиз Cinza
Cinza2023 · Сингл · 909 Gabe
Релиз Lego
Lego2023 · Сингл · Pretominho
Релиз Mente
Mente2023 · Сингл · Pretominho
Релиз Toon Force
Toon Force2023 · Сингл · Pretominho
Релиз Holy Gang
Holy Gang2022 · Альбом · 909 Gabe
Релиз Finesse
Finesse2022 · Сингл · Pretominho
Релиз Invisível ( Freestyle )
Invisível ( Freestyle )2022 · Сингл · Pretominho
Релиз Internet É Só Fachada
Internet É Só Fachada2022 · Сингл · Pretominho
Релиз Minho, Vol. 1
Minho, Vol. 12022 · Сингл · 97NICO
Релиз Fé Pá Tudo
Fé Pá Tudo2022 · Сингл · Pretominho
Релиз Saia Preta ,Cropped & Corrente
Saia Preta ,Cropped & Corrente2021 · Сингл · Pretominho

Похожие артисты

Pretominho
Артист

Pretominho

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож