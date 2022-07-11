О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Luquinha062

Luquinha062

Сингл  ·  2022

Ele Me Disse

Контент 18+

#Хип-хоп
Luquinha062

Артист

Luquinha062

Релиз Ele Me Disse

#

Название

Альбом

1

Трек Ele Me Disse

Ele Me Disse

Luquinha062

Ele Me Disse

3:39

Информация о правообладателе: Luquinha062
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Volúpia
Volúpia2025 · Сингл · Mr. Dreka
Релиз Quem Te Faz Bem?
Quem Te Faz Bem?2024 · Сингл · Luquinha062
Релиз Meu Bem
Meu Bem2024 · Сингл · Evelyn Olliveira
Релиз Cidade do Trap
Cidade do Trap2024 · Альбом · Luquinha062
Релиз Freestyle Drill- Bebê
Freestyle Drill- Bebê2023 · Сингл · Luquinha062
Релиз Odeia Me Amar
Odeia Me Amar2023 · Сингл · TRAJANOuai
Релиз Lençois
Lençois2023 · Сингл · Luquinha062
Релиз Tranquiliza
Tranquiliza2023 · Сингл · Dracko
Релиз Outro Lugar
Outro Lugar2023 · Сингл · Luquinha062
Релиз Rimando pra Gaijin
Rimando pra Gaijin2023 · Сингл · k'low
Релиз Melhor Que Ontem
Melhor Que Ontem2023 · Сингл · Godoi Mc
Релиз Bandido Não Namora
Bandido Não Namora2022 · Сингл · Luquinha062
Релиз 212
2122022 · Сингл · Luquinha062
Релиз Céu no Chão
Céu no Chão2022 · Сингл · Luquinha062
Релиз Mary Jane
Mary Jane2022 · Сингл · Luquinha062
Релиз Balenciaga
Balenciaga2022 · Сингл · Luquinha062
Релиз Ele Me Disse
Ele Me Disse2022 · Сингл · Luquinha062

Похожие артисты

Luquinha062
Артист

Luquinha062

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож