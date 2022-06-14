О нас

Найти трек, подкаст, книгу...

Boi Corre Campo

Boi Corre Campo

Альбом  ·  2022

O Boi da Resistência

Boi Corre Campo

Артист

Boi Corre Campo

Релиз O Boi da Resistência

#

Название

Альбом

1

Трек Corre Campo É o Rei / Meu Boi Bonito / O Orvalho Cai / Canto do Meu Boi Bumbá

Corre Campo É o Rei / Meu Boi Bonito / O Orvalho Cai / Canto do Meu Boi Bumbá

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

4:59

2

Трек Fazendo a Terra Tremer

Fazendo a Terra Tremer

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

3:51

3

Трек O Boi da Resistência

O Boi da Resistência

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

3:18

4

Трек Rubro Esplendor

Rubro Esplendor

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

3:40

5

Трек Festão do Povo

Festão do Povo

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

4:01

6

Трек Auto do Boi Corre Campo

Auto do Boi Corre Campo

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

3:21

7

Трек Revolução na Evolução

Revolução na Evolução

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

3:53

8

Трек Doce Menina

Doce Menina

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

3:14

9

Трек O Som da Batucada

O Som da Batucada

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

2:59

10

Трек Eu Sou Pajé

Eu Sou Pajé

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

4:06

11

Трек Wakoboru, o Canto da Justiça

Wakoboru, o Canto da Justiça

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

3:16

12

Трек Deusa Poranga

Deusa Poranga

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

3:33

13

Трек Clamor Indígena

Clamor Indígena

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

4:27

14

Трек Sou Curupira

Sou Curupira

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

4:07

15

Трек Majestade do Festival

Majestade do Festival

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

3:38

16

Трек Celebração Cultural

Celebração Cultural

Boi Corre Campo

O Boi da Resistência

3:25

Информация о правообладателе: Boi Corre Campo
