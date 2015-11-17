О нас

Swingaê

Swingaê

Альбом  ·  2015

Ao Vivo no Estúdio

#Латинская
Swingaê

Артист

Swingaê

Релиз Ao Vivo no Estúdio

#

Название

Альбом

1

Трек Livre pra Voar

Livre pra Voar

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

2:59

2

Трек Outdoor

Outdoor

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

3:06

3

Трек Maravilha Te Amar

Maravilha Te Amar

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

2:29

4

Трек Você Virou Saudade

Você Virou Saudade

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

3:55

5

Трек Me Faz Feliz

Me Faz Feliz

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

3:56

6

Трек Vou Apavorar

Vou Apavorar

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

3:09

7

Трек Ta Vendo Aquela Lua

Ta Vendo Aquela Lua

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

2:46

8

Трек Dividido

Dividido

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

3:25

9

Трек Um Minuto

Um Minuto

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

3:22

10

Трек Desencana

Desencana

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

3:40

11

Трек Saudade Vai Bater

Saudade Vai Bater

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

3:30

12

Трек Adivinha

Adivinha

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

1:54

13

Трек Tô Te Filmando

Tô Te Filmando

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

2:04

14

Трек Essa Tal Liberdade

Essa Tal Liberdade

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

2:09

15

Трек Tarde Demais

Tarde Demais

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

3:03

16

Трек Convite de Casamento

Convite de Casamento

Swingaê

Ao Vivo no Estúdio

4:08

Информация о правообладателе: SonoroMusic
