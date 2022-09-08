О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MC Durrony

MC Durrony

,

MC Hilander

,

GS O Rei do Beat

Сингл  ·  2022

A Culpa é Tua

Контент 18+

#Со всего мира
MC Durrony

Артист

MC Durrony

Релиз A Culpa é Tua

#

Название

Альбом

1

Трек A Culpa é Tua (Remix BregaFunk)

A Culpa é Tua (Remix BregaFunk)

GS O Rei do Beat

,

MC Hilander

,

MC Durrony

A Culpa é Tua

2:19

Информация о правообладателе: GS O Rei do Beat
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Foda Quando Faz, o Que as Outras Não Faz
Foda Quando Faz, o Que as Outras Não Faz2025 · Сингл · MC Durrony
Релиз Glock de Roupa
Glock de Roupa2025 · Сингл · Mc Fabinho da Osk
Релиз Puto Cachorro Marrento
Puto Cachorro Marrento2025 · Сингл · Dj PH7
Релиз Cheio de Balão na Mente
Cheio de Balão na Mente2024 · Сингл · mc pl alves
Релиз iPhone Pro
iPhone Pro2023 · Сингл · MC Durrony
Релиз Hoje Tem Baile no 8
Hoje Tem Baile no 82023 · Сингл · Mc Nick
Релиз Nunca Vou Chorar pela Minha Ex
Nunca Vou Chorar pela Minha Ex2023 · Сингл · MC Durrony
Релиз Sequência de Pau
Sequência de Pau2023 · Сингл · MC Durrony
Релиз Pra Caçar os Tralhas
Pra Caçar os Tralhas2023 · Сингл · MC Durrony
Релиз Socadinha na Buceta da Novinha
Socadinha na Buceta da Novinha2023 · Сингл · MC Durrony
Релиз Cachorro Que Não Late
Cachorro Que Não Late2023 · Сингл · MC Durrony
Релиз Igual Arroz de Mamãe
Igual Arroz de Mamãe2023 · Сингл · Dj Biel do Furduncinho
Релиз Elas Senta pro Cabeça Preta
Elas Senta pro Cabeça Preta2023 · Сингл · MC Durrony
Релиз Nós Tá pra Frente Nós Ta Pras Foda Nós Tá pra Cima Nós Tá na Moda
Nós Tá pra Frente Nós Ta Pras Foda Nós Tá pra Cima Nós Tá na Moda2023 · Сингл · Selminho Dj
Релиз Pegada de Negão
Pegada de Negão2023 · Сингл · DJ Bertolossi
Релиз Me Liga Chorando
Me Liga Chorando2023 · Сингл · MC 2jhow
Релиз Tu Ta Muito Maluca
Tu Ta Muito Maluca2023 · Сингл · MC 2jhow
Релиз Duas Horas de Sexo
Duas Horas de Sexo2023 · Сингл · Dj Feijão Do Anaia
Релиз Ta Estressada Vem de Vagarinho
Ta Estressada Vem de Vagarinho2023 · Сингл · djgordinzl
Релиз Amor É o Caralho
Amor É o Caralho2023 · Сингл · Dj Feijão Do Anaia

Похожие артисты

MC Durrony
Артист

MC Durrony

DJ PBeats
Артист

DJ PBeats

Robertinho Cl
Артист

Robertinho Cl

jheo chavoso
Артист

jheo chavoso

MC Branquinha
Артист

MC Branquinha

Dj Malicia
Артист

Dj Malicia

Trovão no Beat
Артист

Trovão no Beat

Mc Rodrigues da ZO
Артист

Mc Rodrigues da ZO

Mc Furia
Артист

Mc Furia

Mc Laureta
Артист

Mc Laureta

afinho do fluxo
Артист

afinho do fluxo

Mc Cely
Артист

Mc Cely

Gelado No Beat
Артист

Gelado No Beat