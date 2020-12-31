Информация о правообладателе: Zarina Buzovnalı
Сингл · 2020
Dostumu Sevdim
1 лайк
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Göresen Sevgilim İndi Neyleyir2025 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Dostlar Sağolsun2025 · Альбом · Zarina Buzovnalı
Özüde Bilirki2025 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Hardasan Zalım2025 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Küsmüş Qadın2024 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Parem Parem2024 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Ayrılıq2024 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Sevgi Kitabı2024 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Mən Səni Sevirəm2023 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Sevgi Kitabı2023 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Biz Yerazıq2023 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Qara Bəxtim2023 · Сингл · Zawanbeats
Darıxır Ürəyim2023 · Сингл · Tural Hüseynov
Qadın2023 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Ayrı Ayrı2022 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Şəmkirim2022 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Getmə Dedim2022 · Сингл · Akif Arif
Gedərəm Gedərəm2022 · Альбом · Zarina Buzovnalı
Görəsən Sevgilim İndi Neyniyir2021 · Сингл · Zarina Buzovnalı
Dostumu Sevdim2020 · Сингл · Zarina Buzovnalı