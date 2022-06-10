Информация о правообладателе: Yilmazoğlu Müzik
Сингл · 2022
Cahilin Sözüyle Küçülme Sakın
Название
Альбом
Волна по релизу
Другие альбомы артиста
Ay Hayıf2024 · Сингл · Günay Yıldız
Sanamı Kaldı2024 · Сингл · Günay Yıldız
Haber Ver2023 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Köhne Havalarımız2023 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Yaktı Beni Kaşlarının Karası2022 · Сингл · Günay Yıldız
Cahilin Sözüyle Küçülme Sakın2022 · Сингл · Günay Yıldız
Gülşen Bacı2022 · Сингл · Günay Yıldız
Birisi2022 · Сингл · Günay Yıldız
İnsafsız - Gönül2016 · Альбом · Günay Yıldız
Kana Dönmesin1998 · Альбом · Günay Yıldız