О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Daddy Kar

Daddy Kar

,

DE PLUG

Альбом  ·  2022

Twinkle Rage 3

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
Daddy Kar

Артист

Daddy Kar

Релиз Twinkle Rage 3

#

Название

Альбом

1

Трек Cash Shit

Cash Shit

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

2:01

2

Трек Gang Gang

Gang Gang

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

1:30

3

Трек Designer 2

Designer 2

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

2:35

4

Трек Space Jump

Space Jump

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

1:44

5

Трек Trippin

Trippin

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

2:04

6

Трек Vamp Swag

Vamp Swag

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

2:06

7

Трек Don't Cry

Don't Cry

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

2:21

8

Трек Fake Luv

Fake Luv

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

2:03

9

Трек Evil

Evil

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

1:49

10

Трек Elon Musk

Elon Musk

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

1:36

11

Трек Gas

Gas

Daddy Kar

,

DE PLUG

,

WhiteN

Twinkle Rage 3

2:40

12

Трек Patek (Remix)

Patek (Remix)

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

1:54

13

Трек Hello Kitty (Remix)

Hello Kitty (Remix)

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

2:03

14

Трек Twinkle Outro 2

Twinkle Outro 2

Daddy Kar

,

DE PLUG

Twinkle Rage 3

1:52

Информация о правообладателе: Daddy Kar
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Non Stop
Non Stop2024 · Сингл · WhiteN
Релиз Stay Fly
Stay Fly2024 · Сингл · Daddy Kar
Релиз BELLA C1AO
BELLA C1AO2023 · Сингл · Daddy Kar
Релиз D&D
D&D2023 · Сингл · d&d
Релиз Daddy World
Daddy World2023 · Альбом · Daddy Kar
Релиз Madn3Ss St0Ry
Madn3Ss St0Ry2023 · Альбом · Daddy Kar
Релиз Show Me Your Love
Show Me Your Love2022 · Сингл · DE PLUG
Релиз No Feel
No Feel2022 · Сингл · 414' JYOW
Релиз Fantastic Flow
Fantastic Flow2022 · Альбом · Daddy Kar
Релиз Cult
Cult2022 · Сингл · Daddy Kar
Релиз Twinkle Rage 3
Twinkle Rage 32022 · Альбом · Daddy Kar
Релиз Chillout II
Chillout II2021 · Сингл · WhiteN

Похожие артисты

Daddy Kar
Артист

Daddy Kar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож