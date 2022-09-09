О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Brilliant Dadaşova

Brilliant Dadaşova

Альбом  ·  2022

İfalar, Vol. 1

#Поп

2 лайка

Brilliant Dadaşova

Артист

Brilliant Dadaşova

Релиз İfalar, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Ananın Səsi

Ananın Səsi

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:43

2

Трек Dəli Kür Filmindən Mahnı

Dəli Kür Filmindən Mahnı

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

5:12

3

Трек Qayıdacaqsan

Qayıdacaqsan

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

3:29

4

Трек Səni Elə Sevərəm Ki

Səni Elə Sevərəm Ki

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:22

5

Трек Əgər Məni Unutsan

Əgər Məni Unutsan

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:42

6

Трек Gədəbəy

Gədəbəy

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:03

7

Трек Gəl İnad Etmə

Gəl İnad Etmə

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:37

8

Трек Bəlkə Qəlbinə Dəymişəm

Bəlkə Qəlbinə Dəymişəm

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:10

9

Трек Getmə, Getmə

Getmə, Getmə

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:52

10

Трек Gözlərin

Gözlərin

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:52

11

Трек Acı Xatirələr

Acı Xatirələr

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:53

12

Трек Bizə Birlik Gərəkdir (Haydi-Haydi)

Bizə Birlik Gərəkdir (Haydi-Haydi)

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

3:49

13

Трек Könlümün Yadigarı

Könlümün Yadigarı

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:30

14

Трек Mehriban Bakı

Mehriban Bakı

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

2:17

15

Трек Mən Sənətkaram

Mən Sənətkaram

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

5:39

16

Трек Sənsiz Olanda

Sənsiz Olanda

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

5:06

17

Трек Sən Bizimləsən

Sən Bizimləsən

Brilliant Dadaşova

,

İlqar Muradov

İfalar, Vol. 1

5:16

18

Трек Sənə Sözüm Var

Sənə Sözüm Var

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:19

19

Трек Toy Adamları

Toy Adamları

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

6:22

20

Трек Tez Gəl

Tez Gəl

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

2:33

21

Трек Yeni İl

Yeni İl

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:02

22

Трек Самолёт

Самолёт

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

3:17

23

Трек Ömrümüzün Bu Çağında

Ömrümüzün Bu Çağında

Brilliant Dadaşova

İfalar, Vol. 1

4:35

Информация о правообладателе: mikpro
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Dağlılar
Dağlılar2025 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Xeyir Ola
Xeyir Ola2025 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Get, Başqa Birini Tap
Get, Başqa Birini Tap2025 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Dərdimdən Öləcəksən
Dərdimdən Öləcəksən2025 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Vokaliz
Vokaliz2025 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Sevəcəyəm
Sevəcəyəm2025 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Bayatılar
Bayatılar2025 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Yuxuna Gələrəm
Yuxuna Gələrəm2025 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Səni-Səni
Səni-Səni2024 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Sevgimizə Yağış Yağır
Sevgimizə Yağış Yağır2024 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Yarımgilə / Səninləyəm / Yalvarıram
Yarımgilə / Səninləyəm / Yalvarıram2024 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Haqlısan
Haqlısan2024 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Песенка Дождя
Песенка Дождя2024 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Məhəbbətim
Məhəbbətim2024 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Menim Dünyam
Menim Dünyam2024 · Альбом · Brilliant Dadaşova
Релиз Bir Bəstə
Bir Bəstə2024 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Mən Səni Sevirəm
Mən Səni Sevirəm2023 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Öp Məni
Öp Məni2023 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз İnanmayım
İnanmayım2023 · Сингл · Brilliant Dadaşova
Релиз Maç-Maç
Maç-Maç2023 · Сингл · Brilliant Dadaşova

Похожие альбомы

Релиз Yulduz Usmonova - Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston
Yulduz Usmonova - Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston2000 · Альбом · Yulduz Usmonova
Релиз Armenian Stars, Vol.7
Armenian Stars, Vol.72015 · Альбом · Various Artists
Релиз Aýdymlar toplumy
Aýdymlar toplumy2021 · Альбом · Sahydursun Hojakowa
Релиз Armenian Stars 16
Armenian Stars 162016 · Альбом · Various Artists
Релиз Жилэкле жэй
Жилэкле жэй2022 · Альбом · Various Artists
Релиз Sayat-Nova
Sayat-Nova2002 · Альбом · Nune Yesayan
Релиз Rabiz Armenian Life Vol. 2
Rabiz Armenian Life Vol. 22006 · Альбом · Various Artists
Релиз Песни для мамы на армянском языке
Песни для мамы на армянском языке2024 · Альбом · Various Artists
Релиз Золотые хиты Армении. Армянское нагорье
Золотые хиты Армении. Армянское нагорье2022 · Альбом · Various Artists
Релиз Katil-Katil
Katil-Katil2019 · Альбом · Gohar Aloyan
Релиз Armenian Best Mix, Vol. 28
Armenian Best Mix, Vol. 282015 · Альбом · Various Artists
Релиз Armenian Stars, Vol. 5
Armenian Stars, Vol. 52015 · Альбом · Various Artists

Похожие артисты

Brilliant Dadaşova
Артист

Brilliant Dadaşova

Ангелина Каплан
Артист

Ангелина Каплан

Вадим Хатухов
Артист

Вадим Хатухов

Арсен Тавитов
Артист

Арсен Тавитов

Timur Temirov
Артист

Timur Temirov

Ася Тлекова
Артист

Ася Тлекова

Азнаур
Артист

Азнаур

Манвел Пашаян
Артист

Манвел Пашаян

Умалав Кебедов
Артист

Умалав Кебедов

KHOBIEV
Артист

KHOBIEV

Азиз Касоян
Артист

Азиз Касоян

Эрнест Геворгян
Артист

Эрнест Геворгян

Артур Амирян
Артист

Артур Амирян