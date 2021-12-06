О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

yuni.

yuni.

Сингл  ·  2021

Белиберда

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

1 лайк

yuni.

Артист

yuni.

Релиз Белиберда

#

Название

Альбом

1

Трек Белиберда

Белиберда

yuni.

Белиберда

2:39

Информация о правообладателе: Rhymes Music Inc.
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Пикми
Пикми2025 · Сингл · yuni.
Релиз Канун Рождества
Канун Рождества2025 · Сингл · yuni.
Релиз Зима
Зима2025 · Сингл · Бумажные Цветы
Релиз Под ноги
Под ноги2024 · Сингл · Л4Й
Релиз день дешевого искусства
день дешевого искусства2024 · Сингл · xlwaysxlone
Релиз Don’t Cry
Don’t Cry2024 · Сингл · BURNONSTAGE
Релиз Strangers
Strangers2024 · Сингл · yuni.
Релиз разгром
разгром2024 · Сингл · yuni.
Релиз Гори
Гори2024 · Сингл · yuni.
Релиз Memory Mixtape
Memory Mixtape2024 · Сингл · yuni.
Релиз Останусь воспоминанием
Останусь воспоминанием2023 · Альбом · yuni.
Релиз Пенал собери
Пенал собери2023 · Сингл · yuni.
Релиз Я буду ждать
Я буду ждать2023 · Сингл · yuni.
Релиз Лучше чем прошлый
Лучше чем прошлый2022 · Сингл · yuni.
Релиз Там горят фонари...
Там горят фонари...2022 · Сингл · yuni.
Релиз Пригласи меня на вальс
Пригласи меня на вальс2022 · Сингл · yuni.
Релиз Систер
Систер2022 · Сингл · yuni.
Релиз Разобранная
Разобранная2022 · Сингл · SELФHATE
Релиз Разобранная
Разобранная2022 · Сингл · SELФHATE
Релиз Стыдно заново
Стыдно заново2022 · Сингл · yuni.

Похожие альбомы

Релиз My Prison
My Prison2024 · Сингл · Crownshift
Релиз Swinging on a Star
Swinging on a Star2011 · Альбом · Frank Sinatra
Релиз THE SOUNDGRAPHY
THE SOUNDGRAPHY1984 · Альбом · CASIOPEA
Релиз FOOL GROOVE / OUR MELODY
FOOL GROOVE / OUR MELODY2006 · Сингл · Your Song is Good
Релиз Very Best of Chet Baker
Very Best of Chet Baker2013 · Альбом · Chet Baker
Релиз Trapped in Chaos
Trapped in Chaos2019 · Альбом · Dust Bolt
Релиз Alles Lüge
Alles Lüge1993 · Альбом · Lacrimosa
Релиз Live
Live1996 · Альбом · Hellraiser
Релиз Kel
Kel2020 · Сингл · Иначе
Релиз Secrets Of Summer
Secrets Of Summer2002 · Альбом · The Juniper Band
Релиз He Loves Me...He Loves Me Not
He Loves Me...He Loves Me Not1992 · Альбом · Giggles
Релиз Perihelion
Perihelion2021 · Альбом · Sungazer

Похожие артисты

yuni.
Артист

yuni.

Оля Ля
Артист

Оля Ля

АСКОРБИНКА
Артист

АСКОРБИНКА

СахарСоСтеклом
Артист

СахарСоСтеклом

кофе с корицей
Артист

кофе с корицей

Gilava
Артист

Gilava

Люся лай!
Артист

Люся лай!

маяк
Артист

маяк

Яся Чехомова & Lùna
Артист

Яся Чехомова & Lùna

mizlzim
Артист

mizlzim

Саша Мусор
Артист

Саша Мусор

Advinke
Артист

Advinke

etoneksushenka
Артист

etoneksushenka