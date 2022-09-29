О нас

Art Sonora

Art Sonora

Альбом  ·  2022

The Third Fantasy

Art Sonora

Артист

Art Sonora

Релиз The Third Fantasy

#

Название

Альбом

1

Трек Prelude

Prelude

Art Sonora

The Third Fantasy

1:47

2

Трек Castle Theme

Castle Theme

Art Sonora

The Third Fantasy

1:52

3

Трек Crystal Cave

Crystal Cave

Art Sonora

The Third Fantasy

3:19

4

Трек Cute Little Tozas

Cute Little Tozas

Art Sonora

The Third Fantasy

2:05

5

Трек Elia, Maiden of Water

Elia, Maiden of Water

Art Sonora

The Third Fantasy

2:20

6

Трек Eternal Wind

Eternal Wind

Art Sonora

The Third Fantasy

4:36

7

Трек Everlasting World

Everlasting World

Art Sonora

The Third Fantasy

11:25

8

Трек Final Fantasy Iii Battle Theme

Final Fantasy Iii Battle Theme

Art Sonora

The Third Fantasy

2:44

9

Трек Boss Battle

Boss Battle

Art Sonora

The Third Fantasy

3:07

10

Трек Forbidden Land

Forbidden Land

Art Sonora

The Third Fantasy

3:47

11

Трек Go Above the Clouds!

Go Above the Clouds!

Art Sonora

The Third Fantasy

1:41

12

Трек Hometown

Hometown

Art Sonora

The Third Fantasy

2:59

13

Трек Jinn, the Fire

Jinn, the Fire

Art Sonora

The Third Fantasy

2:17

14

Трек Let Me Know the Truth

Let Me Know the Truth

Art Sonora

The Third Fantasy

3:02

15

Трек Noah's Lute

Noah's Lute

Art Sonora

The Third Fantasy

2:13

16

Трек Perished...

Perished...

Art Sonora

The Third Fantasy

1:58

17

Трек Sylx Tower

Sylx Tower

Art Sonora

The Third Fantasy

2:17

18

Трек The Invincible

The Invincible

Art Sonora

The Third Fantasy

2:01

19

Трек Time Remains

Time Remains

Art Sonora

The Third Fantasy

4:05

20

Трек Town of Water

Town of Water

Art Sonora

The Third Fantasy

2:07

21

Трек Dark World

Dark World

Art Sonora

The Third Fantasy

3:13

22

Трек Final Battle

Final Battle

Art Sonora

The Third Fantasy

3:01

Информация о правообладателе: Art Sonora Studios
