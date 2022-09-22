О нас

Vários intérpretes

Vários intérpretes

Альбом  ·  2022

Superlatina

#Латинская
Vários intérpretes

Артист

Vários intérpretes

Релиз Superlatina

#

Название

Альбом

1

Трек Quisaz, quisaz, quisaz

Quisaz, quisaz, quisaz

Ska J

Superlatina

2:54

2

Трек Lontano lontano (Spanish version)

Lontano lontano (Spanish version)

Batistococo

Superlatina

4:44

3

Трек Miguel do Congo

Miguel do Congo

Mr. Ze

Superlatina

5:27

4

Трек Agua Da Beber

Agua Da Beber

Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona

Superlatina

2:55

5

Трек Mambo 5

Mambo 5

Mauro Ottolini

,

Orchestra Ottovolante

Superlatina

3:34

6

Трек So Nice

So Nice

Tempo Rei

Superlatina

3:03

7

Трек So Tem Banana

So Tem Banana

Mr. Ze

Superlatina

4:13

8

Трек Gioia latina

Gioia latina

Roberto Durkovic

Superlatina

3:32

9

Трек Aguas de Março

Aguas de Março

Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona

Superlatina

3:41

10

Трек Muito Café

Muito Café

Mr. Ze

Superlatina

3:16

11

Трек Rumba Loca

Rumba Loca

Roberto Durkovic

Superlatina

2:39

12

Трек A bailar Merengue

A bailar Merengue

Mauro Ottolini

,

Orchestra Ottovolante

Superlatina

3:52

13

Трек Doralice

Doralice

Tempo Rei

,

Elena Terragnoli

Superlatina

2:38

14

Трек Mas Que Nada

Mas Que Nada

Big Band Ritmo Sinfonica Città di Verona

Superlatina

5:06

15

Трек Maimborie

Maimborie

Mr. Ze

Superlatina

3:57

16

Трек Brigas Nunca Mais

Brigas Nunca Mais

Tempo Rei

,

Maurizio Piancastelli

Superlatina

3:12

17

Трек La Reina de las Conchas

La Reina de las Conchas

Mauro Ottolini

,

Vanessa Tagliabue Yorke

Superlatina

3:42

18

Трек Brasil Sincero

Brasil Sincero

Mr. Ze

Superlatina

4:49

Информация о правообладателе: PlayFri
