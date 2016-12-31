О нас

666

666

Альбом  ·  2016

...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

Контент 18+

#Рок

1 лайк

666

Артист

666

Релиз ...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

#

Название

Альбом

1

Трек Hanno ucciso l'uomo ragno

Hanno ucciso l'uomo ragno

666

...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

2:29

2

Трек Jolly blue

Jolly blue

666

...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

2:34

3

Трек Sei un mito

Sei un mito

666

...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

3:45

4

Трек Cumuli

Cumuli

666

...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

3:46

5

Трек Rotta x casa di Dio

Rotta x casa di Dio

666

...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

3:05

6

Трек Se tornerai

Se tornerai

666

...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

3:24

7

Трек Il grande incubo

Il grande incubo

666

...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

3:34

8

Трек Weekend

Weekend

666

...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

2:32

9

Трек Con un deca

Con un deca

666

...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

3:50

10

Трек La dura legge del gol

La dura legge del gol

666

...Perchè in fondo lo squallore siamo noi

4:16

Информация о правообладателе: Time To Kill Records
