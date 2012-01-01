Информация о правообладателе: Majör Müzik
Сингл · 2012
Ethnic Rock
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Mendilimde Kan Sesleri (Sen Ben Lenin)2025 · Сингл · Barış Diri
Anla2024 · Сингл · Seyyal Taner
Seyyâlname - The Best Of2023 · Сингл · Seyyal Taner
Alladı Pulladı2023 · Сингл · Seyyal Taner
Son Verdim Kalbimin İşine (Can Hatipoğlu Remix)2020 · Сингл · Seyyal Taner
Aşıklar2020 · Альбом · Kurtalan Ekspres
Dostum Dostum2019 · Сингл · Kurtalan Ekspres
Lider - Çocuğum2016 · Альбом · Seyyal Taner
3'Lü2014 · Альбом · Seyyal Taner
Ethnic Rock2012 · Сингл · Seyyal Taner
Seyyalname2002 · Альбом · Seyyal Taner
The Best Of Seyyal Taner2002 · Альбом · Seyyal Taner
Geliyorum1993 · Альбом · Seyyal Taner
Alladı Pulladı1991 · Альбом · Seyyal Taner
Alladı Pulladı1991 · Альбом · Seyyal Taner
Nanay1989 · Альбом · Seyyal Taner
Naciye 1986-19871986 · Альбом · Seyyal Taner
Ele Güne Karşı1982 · Сингл · Seyyal Taner
I'm On Fire1979 · Сингл · Seyyal Taner
S.O.S1979 · Сингл · Seyyal Taner