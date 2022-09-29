О нас

Spaghetti Western

Spaghetti Western

Альбом  ·  2022

Once Upon A Time In The West Hollywood

#Фолк-рок

2 лайка

Spaghetti Western

Артист

Spaghetti Western

Релиз Once Upon A Time In The West Hollywood

#

Название

Альбом

1

Трек The Magnificent Seven

The Magnificent Seven

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

1:48

2

Трек The Alamo

The Alamo

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

1:49

3

Трек Rio Bravo

Rio Bravo

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

2:55

4

Трек The Good, The Bad And The Ugly

The Good, The Bad And The Ugly

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

2:53

5

Трек For a Few Dollars More

For a Few Dollars More

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

2:40

6

Трек La libertad

La libertad

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

1:56

7

Трек High Noon

High Noon

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

2:50

8

Трек Bonanza

Bonanza

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

2:20

9

Трек The Green Leaves Of Summer

The Green Leaves Of Summer

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

2:23

10

Трек Once Upon A Time In The West

Once Upon A Time In The West

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

3:17

11

Трек How The West Was Won

How The West Was Won

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

2:03

12

Трек etait une fois la revolution

etait une fois la revolution

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

2:30

13

Трек My name is Nobody

My name is Nobody

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

3:03

14

Трек Wand'rin Stars (Paint our wagon)

Wand'rin Stars (Paint our wagon)

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

4:43

15

Трек The Man With The Harmonica

The Man With The Harmonica

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

2:56

16

Трек The Man From Laramiear

The Man From Laramiear

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

2:37

17

Трек Shane

Shane

Spaghetti Western

Once Upon A Time In The West Hollywood

3:11

Информация о правообладателе: Bumeran Music
