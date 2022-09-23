Информация о правообладателе: Pusulay Yapım
Сингл · 2022
Gitme Kal
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Arasan da Bulamazsın2025 · Сингл · Ayçin Asan
YALANCI BAHAR2025 · Сингл · Ayçin Asan
Çok Mu Gördünüz2025 · Сингл · BenReha
Melekler Ağlıyordu2025 · Сингл · Ayçin Asan
Sönmüyor Yangınım2024 · Сингл · Ayçin Asan
Ayağında Kundura2024 · Сингл · Tuğberk Işık
Erkek Milleti2024 · Сингл · Ayçin Asan
Sabıkalı Gülüşler2023 · Сингл · Kubilay Karça
Yalandan Ağlamadım2023 · Сингл · Ayçin Asan
Sen Miydin Sevgilimi Çalan?2023 · Сингл · Ayçin Asan
Acımıyorsan2023 · Сингл · Ayçin Asan
Gitme Kal2022 · Сингл · Ayçin Asan
Değmezmiş Sana2022 · Альбом · Ayçin Asan
Her Şeyim Oldun2022 · Альбом · Ayçin Asan
Eğlen Ruhum2022 · Альбом · Ayçin Asan
Çiçek Gibi2019 · Альбом · Ayçin Asan
Evet Ne Söylüyoduk2019 · Сингл · Ayçin Asan
Beni Affet2018 · Сингл · Evet Ne Söylüyoduk