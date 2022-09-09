Весенний сон

Моя красивая

2025 · Сингл · Андрей Шпехт

Тебе единственной

2025 · Сингл · Андрей Шпехт

Случайная встреча

2025 · Сингл · Андрей Шпехт

Ты моя судьба

2025 · Сингл · Андрей Шпехт

Стань для меня

2025 · Сингл · Андрей Шпехт

Я и Ты

2025 · Сингл · Андрей Шпехт

Белые ночи

2025 · Сингл · Андрей Шпехт

Зимний вечер

2024 · Сингл · Андрей Шпехт

Я с тобой

2024 · Сингл · Андрей Шпехт

Любовь моя

2024 · Сингл · Андрей Шпехт

Эти розы только для тебя

2024 · Альбом · Андрей Шпехт

Ты воздух

2024 · Сингл · Андрей Шпехт

Ну где ты моя любовь

2024 · Сингл · Андрей Шпехт

Ты со мной

2024 · Сингл · Андрей Шпехт

Золотая осень

2024 · Сингл · Андрей Шпехт

Красивые глаза

2024 · Сингл · Андрей Шпехт

Закрою глаза

2024 · Сингл · Андрей Шпехт

Женщина что ищет меня

2023 · Сингл · Андрей Шпехт

Небо дай мне счастье

2023 · Сингл · Андрей Шпехт

Падала звезда