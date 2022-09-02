Информация о правообладателе: Yolman Jesús Tenepe Moronta
Сингл · 2022
Pa los Criticones
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Yolman Tenepe Rinde Homenaje a Cristóbal Jiménez2025 · Сингл · Yolman Tenepe
Pega una Brisita Fría2025 · Сингл · Yolman Tenepe
Ella Cree Que Es Mantequilla2025 · Сингл · Yolman Tenepe
Homenaje a Tirso Avila2024 · Сингл · Yolman Tenepe
Yo Voy a Mi Gallo Pinto2024 · Сингл · Yolman Tenepe
A Camaguán y Dos Grandes José Vasquez y Juan Vicente Torrealba2024 · Сингл · Yolman Tenepe
Mantengo Mi Estirpe2024 · Сингл · Yolman Tenepe
Sigo Hachando en el Corte2024 · Сингл · Yolman Tenepe
Me Dejó en Pleno Diciembre2023 · Сингл · Yolman Tenepe
Si Llego a Nacer de Nuevo2023 · Сингл · Yolman Tenepe
Fue un Placer Conocerte2023 · Сингл · Yolman Tenepe
Mi Vida Sin Ti2022 · Сингл · Yolman Tenepe
De Razas y Parranderos2022 · Сингл · vitico castillo
Tributo al Gigante del Pasaje Don Ángel Ávila: El Dia de Tu Matrimonio/Motivos Llaneros/Lamentos del Canoero/Dolor y Llanto/La Copla del Becerrero/Si Muero en Tierra Lejana/Tu Llevas un Mal Camino2022 · Сингл · Yolman Tenepe
Ejemplo de la Vida2022 · Сингл · Yolman Tenepe
Pa los Criticones2022 · Сингл · Yolman Tenepe
Homenaje a Julio Pantoja El Hijo de Monasterio: Utensilios De Un Llanero/Camino Real Ganadero/Despechao Por Un Desprecio/Un Llanero Cumplidor/Mi Sombrero /Arbol De Buena Madera/Casi Llorando Por Ti2022 · Сингл · Yolman Tenepe
Ella Cree Que Es Mantequilla2022 · Сингл · Yolman Tenepe
Patio Grande y Casa Vieja2022 · Сингл · Yolman Tenepe