О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Nova História
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Meter o Louco
Meter o Louco2024 · Сингл · JP Delgado
Релиз Esquenta Pro Rolê, EP 3
Esquenta Pro Rolê, EP 32024 · Сингл · PH e Michel
Релиз Ressaca Moral
Ressaca Moral2023 · Сингл · PH e Michel
Релиз Esquenta Pro Rolê, EP 2
Esquenta Pro Rolê, EP 22023 · Сингл · PH e Michel
Релиз Cabelão Preto
Cabelão Preto2023 · Сингл · Ícaro e Gilmar
Релиз Esquenta Pro Rolê, EP 1
Esquenta Pro Rolê, EP 12023 · Сингл · PH e Michel
Релиз Cambaleando
Cambaleando2023 · Сингл · PH e Michel
Релиз MPB - Música Popular de Buteco
MPB - Música Popular de Buteco2022 · Альбом · PH e Michel
Релиз Fiduma
Fiduma2022 · Сингл · PH e Michel
Релиз MPB (Música Popular de Buteco), Vol. 1
MPB (Música Popular de Buteco), Vol. 12022 · Альбом · PH e Michel
Релиз Já Que a Boca Não Beija
Já Que a Boca Não Beija2021 · Альбом · Tierry
Релиз Pra Tomar Todas, Vol. 2
Pra Tomar Todas, Vol. 22021 · Альбом · PH e Michel
Релиз Se Cura
Se Cura2021 · Альбом · Dyogo e Deluca
Релиз Oi Bb
Oi Bb2021 · Альбом · Eric Land
Релиз Pra Tomar Todas, Vol. 2
Pra Tomar Todas, Vol. 22021 · Альбом · PH e Michel
Релиз Ex Solteiro
Ex Solteiro2021 · Альбом · PH e Michel
Релиз Louca Bandida
Louca Bandida2020 · Сингл · Max Mendes
Релиз Mete Marcha
Mete Marcha2020 · Сингл · Max Mendes
Релиз Amor De Carnaval / Meu Segredo
Amor De Carnaval / Meu Segredo2020 · Сингл · Clayton & Romário
Релиз Pra Tomar Todas!
Pra Tomar Todas!2020 · Альбом · PH e Michel

Похожие артисты

PH e Michel
Артист

PH e Michel

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож