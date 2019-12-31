О нас

ОД Белый Рэп

ОД Белый Рэп

Альбом  ·  2019

Неизданное

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

7 лайков

ОД Белый Рэп

Артист

ОД Белый Рэп

Релиз Неизданное

#

Название

Альбом

1

Трек Поехали ко мне

Поехали ко мне

ОД Белый Рэп

Неизданное

3:08

2

Трек Нас много

Нас много

ОД Белый Рэп

,

MC Drakon

,

Dj M.A.P.

Неизданное

3:42

3

Трек Бей свиней

Бей свиней

ОД Белый Рэп

Неизданное

4:05

4

Трек Легал

Легал

ОД Белый Рэп

Неизданное

2:56

5

Трек Эски, Цэшки, Ешки

Эски, Цэшки, Ешки

ОД Белый Рэп

Неизданное

3:38

6

Трек 1 декабря

1 декабря

ОД Белый Рэп

Неизданное

2:33

7

Трек Всем своим

Всем своим

ОД Белый Рэп

,

Небро

Неизданное

5:24

8

Трек Не потей

Не потей

ОД Белый Рэп

,

ОУ74

Неизданное

4:35

9

Трек Иди на звук

Иди на звук

ОД Белый Рэп

Неизданное

6:04

10

Трек Это сильно

Это сильно

ОД Белый Рэп

,

С4

Неизданное

4:37

11

Трек Час пик

Час пик

ОД Белый Рэп

Неизданное

3:52

12

Трек Разводки

Разводки

ОД Белый Рэп

,

Absolut

Неизданное

5:26

13

Трек Что мы оставим?

Что мы оставим?

ОД Белый Рэп

,

Адвайта

Неизданное

5:09

14

Трек Геймовер

Геймовер

ОД Белый Рэп

,

The Chemodan

,

Ямыч

Неизданное

5:03

15

Трек Если загорится небо

Если загорится небо

ОД Белый Рэп

,

САНЧО

,

Генрих

Неизданное

3:52

16

Трек Моя родина

Моя родина

ОД Белый Рэп

Неизданное

2:13

17

Трек Движок

Движок

ОД Белый Рэп

Неизданное

2:32

18

Трек Забыты всеми

Забыты всеми

ОД Белый Рэп

,

Адвайта

Неизданное

4:00

19

Трек Армейка

Армейка

ОД Белый Рэп

,

Мута

Неизданное

2:47

20

Трек На урале

На урале

ОД Белый Рэп

,

Триагрутрика

,

Леша Маэстро

,

Восточный округ

Неизданное

5:21

21

Трек Стволы

Стволы

ОД Белый Рэп

Неизданное

3:38

22

Трек Если бы я был у власти

Если бы я был у власти

ОД Белый Рэп

,

Восточный округ

Неизданное

4:26

23

Трек Девочка из провинции

Девочка из провинции

ОД Белый Рэп

Неизданное

2:50

24

Трек Дно

Дно

ОД Белый Рэп

Неизданное

2:52

25

Трек Слишком дикая

Слишком дикая

ОД Белый Рэп

Неизданное

3:35

26

Трек Осень №26

Осень №26

ОД Белый Рэп

Неизданное

3:12

27

Трек Эй, лох!

Эй, лох!

ОД Белый Рэп

Неизданное

3:22

28

Трек Шлюха умрёт в полночь

Шлюха умрёт в полночь

ОД Белый Рэп

Неизданное

4:18

29

Трек Биоробот (Версия с Антохой)

Биоробот (Версия с Антохой)

ОД Белый Рэп

Неизданное

5:34

30

Трек Грязевая ванна

Грязевая ванна

ОД Белый Рэп

,

VibeTGK

Неизданное

3:04

Информация о правообладателе: Maestric music
