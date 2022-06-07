О нас

Super Auto

Super Auto

Альбом  ·  2022

Desde el Estudio

#Латинская
Super Auto

Артист

Super Auto

Релиз Desde el Estudio

#

Название

Альбом

1

Трек Recuerdos de Amor

Recuerdos de Amor

Super Auto

Desde el Estudio

4:20

2

Трек Amaneció

Amaneció

Super Auto

Desde el Estudio

3:34

3

Трек Un Osito Dormilon

Un Osito Dormilon

Super Auto

Desde el Estudio

3:56

4

Трек De la Boca para Afuera

De la Boca para Afuera

Super Auto

Desde el Estudio

3:27

5

Трек Perdóname

Perdóname

Super Auto

Desde el Estudio

3:06

6

Трек El Día Que Me Quieras

El Día Que Me Quieras

Super Auto

Desde el Estudio

3:40

7

Трек Déjame Ser

Déjame Ser

Super Auto

Desde el Estudio

3:11

8

Трек Promesas de Amor

Promesas de Amor

Super Auto

Desde el Estudio

3:07

9

Трек Gracias

Gracias

Super Auto

Desde el Estudio

4:03

10

Трек Enamorados

Enamorados

Super Auto

Desde el Estudio

3:42

11

Трек Sabor a Mujer

Sabor a Mujer

Super Auto

Desde el Estudio

3:06

12

Трек Si Lloraste, Lo Siento

Si Lloraste, Lo Siento

Super Auto

Desde el Estudio

3:30

13

Трек Veneno de Amor

Veneno de Amor

Super Auto

Desde el Estudio

3:03

14

Трек Que Sabes Tu

Que Sabes Tu

Super Auto

Desde el Estudio

2:12

15

Трек Lucero, Luna y Estrellas

Lucero, Luna y Estrellas

Super Auto

Desde el Estudio

3:29

16

Трек Quitame la Vida

Quitame la Vida

Super Auto

Desde el Estudio

2:57

17

Трек Mi Pecado

Mi Pecado

Super Auto

Desde el Estudio

3:01

Информация о правообладателе: LGH Internacional
