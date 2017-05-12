О нас

Rap Clan Bogota

Rap Clan Bogota

Альбом  ·  2017

La Otra Cara de la Vida

Контент 18+

#Рэп
Rap Clan Bogota

Артист

Rap Clan Bogota

Релиз La Otra Cara de la Vida

#

Название

Альбом

1

Трек Del Cielo a la Tierra

Del Cielo a la Tierra

Rap Clan Bogota

La Otra Cara de la Vida

3:39

2

Трек Discriminacion

Discriminacion

Rap Clan Bogota

La Otra Cara de la Vida

3:31

3

Трек La Otra Cara de la Vida

La Otra Cara de la Vida

Rap Clan Bogota

La Otra Cara de la Vida

4:20

4

Трек Buscando la Salida

Buscando la Salida

Rap Clan Bogota

,

Mr Nigga

La Otra Cara de la Vida

3:22

5

Трек Mientras los Angeles Duermen los Demonios Se Despiertan

Mientras los Angeles Duermen los Demonios Se Despiertan

Rap Clan Bogota

La Otra Cara de la Vida

2:32

6

Трек La Guerra

La Guerra

Rap Clan Bogota

La Otra Cara de la Vida

3:35

7

Трек Rap Clan Bogota

Rap Clan Bogota

Rap Clan Bogota

La Otra Cara de la Vida

3:35

8

Трек Colombia

Colombia

Rap Clan Bogota

,

FABRA

,

NEDOZ

La Otra Cara de la Vida

4:21

9

Трек Tengo en Claro Lo Que Soy

Tengo en Claro Lo Que Soy

Rap Clan Bogota

La Otra Cara de la Vida

3:27

10

Трек Eskisofrenia

Eskisofrenia

Rap Clan Bogota

,

Wox-Dicroico

La Otra Cara de la Vida

3:13

11

Трек Real

Real

Rap Clan Bogota

La Otra Cara de la Vida

4:03

12

Трек Sangre en el Ojo

Sangre en el Ojo

Rap Clan Bogota

La Otra Cara de la Vida

0:14

13

Трек Recuerdos

Recuerdos

Rap Clan Bogota

La Otra Cara de la Vida

4:03

Информация о правообладателе: Esencia Records
