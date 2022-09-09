О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Parmish Verma Films
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Farmaish
Farmaish2024 · Сингл · Parmish Verma
Релиз Y Hate ?
Y Hate ?2024 · Сингл · Parmish Verma
Релиз Look At Us
Look At Us2023 · Сингл · Gurneet Dosanjh
Релиз Head Over Heels
Head Over Heels2023 · Сингл · Parmish Verma
Релиз Farmaish
Farmaish2023 · Сингл · Parmish Verma
Релиз The Hanuman
The Hanuman2023 · Сингл · Parmish Verma
Релиз Ohi Munde
Ohi Munde2023 · Сингл · Parmish Verma
Релиз Check It Out
Check It Out2023 · Сингл · Paradox
Релиз Panjab
Panjab2023 · Сингл · Bhindder Burj
Релиз Gerhi Route Mashup
Gerhi Route Mashup2023 · Сингл · Parmish Verma
Релиз Ni Kudiye Tu
Ni Kudiye Tu2023 · Сингл · Parmish Verma
Релиз We Made It
We Made It2023 · Сингл · Parmish Verma
Релиз Rubicon Drill
Rubicon Drill2023 · Сингл · Laddi Chahal
Релиз Rubicon Drill
Rubicon Drill2023 · Сингл · Sandeep Chaliya
Релиз Punja Daab
Punja Daab2023 · Сингл · Parmish Verma
Релиз Kuwait
Kuwait2023 · Сингл · Kauri Jhamat
Релиз No Reason
No Reason2023 · Сингл · Parmish Verma
Релиз Rubicon Drill
Rubicon Drill2023 · Сингл · Laddi Chahal
Релиз Kya Baat Hai
Kya Baat Hai2022 · Сингл · Parmish Verma
Релиз Look Classy
Look Classy2022 · Сингл · Parmish Verma

Похожие артисты

Parmish Verma
Артист

Parmish Verma

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож