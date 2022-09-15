О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

prettyXIX

prettyXIX

,

VCC Left Hand

Сингл  ·  2022

YSL For Life

Контент 18+

#Хип-хоп
prettyXIX

Артист

prettyXIX

Релиз YSL For Life

#

Название

Альбом

1

Трек YSL For Life

YSL For Life

prettyXIX

,

VCC Left Hand

YSL For Life

4:03

Информация о правообладателе: LOOPS Music
