Информация о правообладателе: SHREE RD FILM STUDIO
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Samli Padosan Pyari Lage
Samli Padosan Pyari Lage2022 · Сингл · Priyanka Chouhan
Релиз Mehla Ri Gajban
Mehla Ri Gajban2022 · Сингл · Priyanka Chouhan
Релиз Bannsa Aap BJP Ra
Bannsa Aap BJP Ra2022 · Сингл · Prakash Dewasi
Релиз Jaman Jaya Veera
Jaman Jaya Veera2022 · Альбом · Ashok Sirvi
Релиз Pivriye me rahti
Pivriye me rahti2022 · Альбом · Priyanka Chouhan
Релиз Me Bandi Anpadh Ji
Me Bandi Anpadh Ji2022 · Альбом · Priyanka Chouhan
Релиз Yu Kai Mundo Sudayo Banna
Yu Kai Mundo Sudayo Banna2022 · Альбом · Prakash Dewasi
Релиз Sabun Ki Bati Liya Khadi
Sabun Ki Bati Liya Khadi2022 · Альбом · Ramniwas Dewasi
Релиз Sawan Me Piyaji Aave Thori Yaad
Sawan Me Piyaji Aave Thori Yaad2022 · Альбом · Priyanka Chouhan
Релиз Banni Sarasar Galti Thori
Banni Sarasar Galti Thori2022 · Альбом · Priyanka Chouhan
Релиз Roj Roj Ko Jhagdo
Roj Roj Ko Jhagdo2022 · Альбом · Priyanka Chouhan
Релиз Satko Ghadwai Do
Satko Ghadwai Do2022 · Альбом · Prakash Dewasi
Релиз Satko Ghadwai Do
Satko Ghadwai Do2022 · Альбом · Priyanka Chouhan
Релиз Le Bethi Kai God Tabriya Insta Kholo Ni
Le Bethi Kai God Tabriya Insta Kholo Ni2022 · Альбом · Priyanka Chouhan
Релиз Le Bethi Kai God Tabriya Insta Kholo Ni
Le Bethi Kai God Tabriya Insta Kholo Ni2022 · Альбом · Priyanka Chouhan
Релиз Banni Aadhunik Jamano Peso Bado Mahan
Banni Aadhunik Jamano Peso Bado Mahan2022 · Сингл · Prakash Dewasi
Релиз Daman wali Gajban
Daman wali Gajban2022 · Альбом · Priyanka Chouhan
Релиз Banna Ghumado Mhane Jodhane
Banna Ghumado Mhane Jodhane2022 · Сингл · Prakash Dewasi
Релиз Naina Me Mhare Kajal Laydo
Naina Me Mhare Kajal Laydo2022 · Альбом · Raju Vaishnav
Релиз Pivar Chod Sasre Aai
Pivar Chod Sasre Aai2022 · Сингл · Prakash Dewasi

Priyanka Chouhan
Priyanka Chouhan

