Chunko Mc

Chunko Mc

,

Postek One

Сингл  ·  2022

Culpable

#Рэп, ритм-н-блюз
Chunko Mc

Артист

Chunko Mc

Релиз Culpable

#

Название

Альбом

1

Трек Culpable

Culpable

Chunko Mc

,

Postek One

Culpable

4:15

Информация о правообладателе: HiipHoopRecords
Волна по релизу

Волна по релизу


Другие альбомы артиста

Релиз Seguimos en el Juego
Seguimos en el Juego2024 · Сингл · Chunko Mc
Релиз De Regreso
De Regreso2024 · Сингл · UDAZ DIAZ
Релиз Sin Tanto Blah Blah
Sin Tanto Blah Blah2024 · Сингл · Chente
Релиз Party
Party2023 · Сингл · Chunko Mc
Релиз No Puedo Olvidarte
No Puedo Olvidarte2023 · Сингл · Chunko Mc
Релиз Ya Me Acostumbre
Ya Me Acostumbre2023 · Сингл · Chente
Релиз Nos Escuchan en Tu Esquina
Nos Escuchan en Tu Esquina2023 · Сингл · Adan Zapata
Релиз No Me Interesa
No Me Interesa2023 · Сингл · Chunko Mc
Релиз Te Robaste Ami Corazon
Te Robaste Ami Corazon2023 · Сингл · Chunko Mc
Релиз Rap Pa la Calle
Rap Pa la Calle2022 · Сингл · Chunko Mc
Релиз No Me la Van a Contar
No Me la Van a Contar2022 · Сингл · Chente
Релиз Por Tu Barrio
Por Tu Barrio2022 · Сингл · Chunko Mc
Релиз Culpable
Culpable2022 · Сингл · Chunko Mc
Релиз Seguimos en el juego
Seguimos en el juego2021 · Сингл · Chunko Mc
Релиз No todo es lo que parece
No todo es lo que parece2021 · Сингл · Chunko Mc
Релиз Sigan Hablando
Sigan Hablando2021 · Сингл · Chunko Mc

