Để Rồi Tổn Thương

Другие альбомы артиста
Em Là Tất Cả2023 · Сингл · Jaykii
Để Rồi Tổn Thương2022 · Сингл · Jaykii
3 Giờ Sáng2022 · Альбом · Jaykii
Yếu Đuối Ai Xem2021 · Альбом · Jaykii
Càng Lớn Càng Cô Đơn2021 · Альбом · Jaykii
Hay Ve Day Ben Anh2019 · Сингл · Jaykii
Tinh Khuc Vang2019 · Сингл · Jaykii
Kiep Ve Sau2019 · Сингл · Jaykii
Như Ngày Hôm Qua2019 · Сингл · Jaykii
Đừng Như Thói Quen2019 · Сингл · Jaykii
Trong Tri Nho Cua Anh2019 · Сингл · Jaykii
Cay Dan Sinh Vien2019 · Сингл · Jaykii
Uoc Gi2019 · Сингл · Jaykii
Chiều Hôm Ấy2017 · Альбом · Jaykii