Los Montaneses Del Alamo

Альбом  ·  2020

Canciones para las Madres

#Латинская
Los Montaneses Del Alamo

Артист

Los Montaneses Del Alamo

Релиз Canciones para las Madres

#

Название

Альбом

1

Трек Perdon Madrecita

Perdon Madrecita

Los Montaneses Del Alamo

Canciones para las Madres

2:29

2

Трек Dios Me Nego

Dios Me Nego

Los Montaneses Del Alamo

Canciones para las Madres

2:30

3

Трек Adios Madre Querida

Adios Madre Querida

Los Montaneses Del Alamo

Canciones para las Madres

2:25

4

Трек No Sufras Madre

No Sufras Madre

Los Montaneses Del Alamo

Canciones para las Madres

2:57

5

Трек Mañanitas Texanas

Mañanitas Texanas

Los Montaneses Del Alamo

Canciones para las Madres

1:53

6

Трек Amor de Madre

Amor de Madre

Los Montaneses Del Alamo

Canciones para las Madres

2:43

7

Трек Las Mañanitas del Rey

Las Mañanitas del Rey

Los Montaneses Del Alamo

Canciones para las Madres

2:06

8

Трек La Voz de Mi Madre

La Voz de Mi Madre

Los Montaneses Del Alamo

Canciones para las Madres

2:28

9

Трек Las Mañanitas

Las Mañanitas

Los Montaneses Del Alamo

Canciones para las Madres

2:49

10

Трек Cariño Sin Condicion

Cariño Sin Condicion

Los Montaneses Del Alamo

Canciones para las Madres

2:11

Информация о правообладателе: DISCOS DEL BRAVO
