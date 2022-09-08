О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Jaiveer Bhati

Jaiveer Bhati

Сингл  ·  2022

Gyani Log Hi Sune Ye Ragni

#Со всего мира
Jaiveer Bhati

Артист

Jaiveer Bhati

Релиз Gyani Log Hi Sune Ye Ragni

#

Название

Альбом

1

Трек Gyani Log Hi Sune Ye Ragni

Gyani Log Hi Sune Ye Ragni

Jaiveer Bhati

Gyani Log Hi Sune Ye Ragni

7:16

Информация о правообладателе: Mor Music Company
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Kare Kyo Malal Piya Ranjhe
Kare Kyo Malal Piya Ranjhe2024 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Krishan Or Arjun Sanwad Sune Is Ragni Me
Krishan Or Arjun Sanwad Sune Is Ragni Me2022 · Сингл · Surender Beniwal
Релиз Deepa CHoudhary Or Jaiveer Bhati Ke Sawaal Jawab
Deepa CHoudhary Or Jaiveer Bhati Ke Sawaal Jawab2022 · Сингл · Deepa Chaudhary
Релиз Anand Hon Lage Kaya me Kissa Krishan Sudama
Anand Hon Lage Kaya me Kissa Krishan Sudama2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Gyani Log Hi Sune Ye Ragni
Gyani Log Hi Sune Ye Ragni2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Yellow Daman Chakker kate Chndar Kre Kamaal Mera
Yellow Daman Chakker kate Chndar Kre Kamaal Mera2022 · Сингл · Preeti Choudhary
Релиз Patla Duppatta Tera Ude Bal Me
Patla Duppatta Tera Ude Bal Me2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Jhanjhra Ka Joda Lyade Jutti Tiledar Piya
Jhanjhra Ka Joda Lyade Jutti Tiledar Piya2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Bindani Paani ne Chali E Kr Solah Sringaar
Bindani Paani ne Chali E Kr Solah Sringaar2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Apne Pihar Chaali Ja Tu Badjat Lugai
Apne Pihar Chaali Ja Tu Badjat Lugai2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Chand Sa Mukhda Makeup Karke Kit Chali Gajban Gori
Chand Sa Mukhda Makeup Karke Kit Chali Gajban Gori2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Bani Akkhan Ki Heer
Bani Akkhan Ki Heer2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Dono Me Te Ek Kaam Kr Mera
Dono Me Te Ek Kaam Kr Mera2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Kyu Tu Tirchi Najar Lakhaya Kare
Kyu Tu Tirchi Najar Lakhaya Kare2022 · Сингл · Preeti Choudhary
Релиз Me Tere Prem Me Mri Pdi Su
Me Tere Prem Me Mri Pdi Su2022 · Альбом · Preeti Choudhary
Релиз Dhore Aaja Re Piya Teri Jhaal Na Dte
Dhore Aaja Re Piya Teri Jhaal Na Dte2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Tenne Bhu Te Bhabhi Pyari
Tenne Bhu Te Bhabhi Pyari2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Tadke Fansi Tudwa Dyungi Desha Ke Badmash tanne
Tadke Fansi Tudwa Dyungi Desha Ke Badmash tanne2022 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Kali Kholi Pe Upkar Liyo Hai
Kali Kholi Pe Upkar Liyo Hai2021 · Сингл · Jaiveer Bhati
Релиз Kholi Me Holi Khel Raheyo Mera Sanwariya
Kholi Me Holi Khel Raheyo Mera Sanwariya2021 · Альбом · Jaiveer Bhati

Похожие артисты

Jaiveer Bhati
Артист

Jaiveer Bhati

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож