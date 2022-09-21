О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Mixture

Mixture

Сингл  ·  2022

Пубертатная язва

Контент 18+

#Русский рэп#Рэп
Mixture

Артист

#

Название

Альбом

1

Трек Пубертат

Пубертат

Mixture

Пубертатная язва

1:33

2

Трек Без ума

Без ума

Mixture

,

70rn

Пубертатная язва

1:29

Информация о правообладателе: ЧБ family
